Una campaña acercará la prueba rápida de detección del sida a la población universitaria

El Comité Antisida de Salamanca y Cruz Roja de Salamanca realizarán este martes una campaña de aproximación de la prueba rápida de detección del VIH/sida a la población universitaria. El lugar elegido es el Campus de Ciudad Jardín, donde ambas organizaciones estarán desde las 10 hasta las 14 horas.

Dispondrán de una ambulancia y un seminario del edificio de las facultades para realizar pruebas anónimas y confidenciales a toda persona que quiera conocer su estado serológico.

Esta actividad se enmarca en el “Día Nacional de la Prueba del VIH”, una jornada que se celebra en España cada 20 de octubre desde el año 2004. Con esta fecha se pretende sensibilizar a toda la población sobre la importancia de hacerse la prueba del VIH si se ha tenido una práctica de riesgo.

Cabe recordar que en nuestro país hay aproximadamente 35.000 personas que por diversos motivos, como miedo al estigma y a la discriminación, la falta de una adecuada percepción del riesgo o por no acudir a los servicios sanitarios, no se están beneficiando de los tratamientos existentes altamente eficaces ante esta infección y por ello, no están adoptando las medidas de prevención adecuadas para evitar su transmisión.