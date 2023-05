Un Primero de Mayo para reclamar una subida de sueldos y una bajada de precios

“Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios”. Es el lema con el que este lunes saldrán a la calle los sindicatos UGT y CCOO en la tradicional manifestación del Primero de Mayo. “Tenemos una satisfacción moderada por las conquistas alcanzadas este año. Sobre todo por la reforma laboral, que creemos que está dando sus frutos, y también por la de las pensiones”, aseguró el secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, Marcelino Muñoz, quien insistió en que la principal reivindicación en estos momentos está vinculada con los efectos de la inflación en los hogares.

“Bajar los precios es clave. Aunque parece que hay una contención, es necesario que el Gobierno intervenga para que el beneficio de las empresas no sea exacerbado. No puede ser que los trabajadores sean solo los que lo paguen. No se puede permitir la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo”, aclaró. “Unos salarios dignos son un motor para una ciudad como Salamanca”, añadió el líder sindical.

Como cada año, la manifestación partirá a las doce de la mañana de la Gran Vía —frente al edificio de la Casa del Pueblo—, y continuará hasta la plaza de España, Mirat, Carmelitas, Ramón y Cajal y Prior. Terminará en la Plaza Mayor, donde desde el Ayuntamiento se leerá el manifiesto.

El documento pone su mirada en las próximas citas con las urnas y anima a los salmantinos a decantarse por una opción. “Instamos a la ciudadanía a participar masivamente en los procesos electorales y a apoyar las propuestas de progreso, que apuestan por la profundización democrática, el refuerzo de los servicios públicos, la fiscalidad suficiente y progresiva, la igualdad como condición de ejercicio de la libertad, los salarios dignos y el empleo de calidad”. La marcha reivindicativa coincidirá además en un momento en el que varios sectores profesionales se encuentran inmersos en huelgas y protestas contra el Gobierno nacional y la Junta de Castilla y León, como los funcionarios de justicia, los inspectores de trabajo o el personal sanitario.