Un jefe y médico Forbes para el Hospital de Salamanca con un coste de 600 euros al mes

El servicio de Hematología cuenta entre sus médicos con cuatro profesores de la Universidad de Salamanca, entre catedráticos y titulares. Esto significa que la Universidad de Salamanca paga la mayor parte del salario de estos facultativos, mientras que Sacyl asume un porcentaje mínimo.

Se da el caso de que Marcos González, catedrático de la Universidad de Salamanca, jefe del servicio de Hematología y considerado como uno de los mejores 100 médicos de España según la lista Forbes, solo le cuesta a Sacyl 600 euros al mes.

Lo mismo sucede con Dolores Caballero -también incorporada a la prestigiosa lista Forbes de los médicos-, Fermín Sánchez-Guijo y Jesús María Hernández Rivas. Todos ellos son profesores titulares del Estudio salmantino: médicos de gran prestigio a nivel internacional y que pese a dedicar la mayor parte de su jornada al Hospital de Salamanca, a la Consejería les sale a precio de becario: la mitad que un MIR de primer año, cuyo sueldo base supera los 1.200 euros.

Con los salarios que Sacyl se ahorra, daría para contratar a todos los médicos que hacen falta para compensar la plantilla de Hematología y esta es una de las razones por las que en el Complejo Asistencial de Salamanca no entienden que la Consejería haya escatimado tanto durante los últimos años.

“Puede que el problema sea que al final salimos con el trabajo adelante y entonces piensan que no hace tanta falta reforzar la plantilla, pero esto se consigue quedándose a trabajar muchas horas más de las establecidas y también utilizando recursos que deberían ser para otras cosas”, apuntan. Esos recursos son -por ejemplo- los de la investigación. El departamento de Hematología contrata a investigadores gracias a los fondos que generan con sus proyectos, pero en lugar de centrarse por completo en la investigación, terminan haciendo asistencia clínica a pacientes para sacar adelante todo el trabajo del servicio: trasplantes, diagnóstico integrado molecular, terapia celular, etc. “Poner los recursos de investigación a hacer asistencia no es otra cosa que lastrar la investigación, aunque sea a medio plazo. El primer año no se ve, pero sí que se acusa al cabo de unos años”, opina Marcos González, quien lleva años denunciando que Hematología tiene ahora menos médicos que hace una década.