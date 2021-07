Un día de control con la Guardia Civil en Salamanca: 118 multas en 4 horas

Son las cuatro de la tarde. Numerosas patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, de motoristas, atestados, de radar y especialistas en transporte junto con el apoyo de una patrulla de seguridad ciudadana despliegan en el área de descanso del kilómetro 317 en la autovía A-62 en dirección Portugal, muy cerca de Ciudad Rodrigo. Unos kilómetros antes de la curva que da acceso al área de descanso, varios conos y señales obligan a reducir la velocidad progresivamente hasta los 40 km/hora, unas señales ubicadas previamente por el equipo de mantenimiento de carreteras. La autovía queda cortada y todo el tráfico se desvía obligatoriamente hacia la amplia área de descanso, de forma que el control pueda desarrollarse con seguridad para los conductores y los agentes.

Unos veinte kilómetros antes de este punto se ubica, en el margen derecho de la autovía, camuflado por la frondosa vegetación, la patrulla con el “multaradar”. Las fechas estivales hacen que el tráfico sea intenso, tanto de camiones como de turismos que viajan de vacaciones, muchos de ellos con matrícula europea con destino a Portugal. En pocos minutos, el cinemómetro “pita” varias veces. El agente muestra la pantalla: un turismo a 180 km/hora y al rato, otro a 157 km/hora.

El objetivo del control posterior es parar a todos aquellos vehículos detectados por el “multaradar” y notificarles la denuncia “in situ”. En el área de descanso, los agentes reciben los datos de los infractores y los desvían a un lado. Rodrigo Guimaraes es portugués y cuenta que viajaba de Madrid a Lisboa. “Conducía mi mujer y me han pillado a 157 km/hora. Nunca me habían parado para pagar una multa”, admite, mientras pasa su tarjeta de crédito por el datáfono: 150 euros, la mitad de la multa, por pronto pago. En estos controles, los conductores extranjeros no se libran de la multa y la mayoría paga al momento. No valen excusas como que “no tengo efectivo o tarjeta”, porque si no, los agentes inmovilizan el vehículo.

Juan Ramón María, jefe del destacamento de Tráfico de Ciudad Rodrigo, explica que además de notificar los excesos de velocidad, en este control se aprovecha para realizar controles de alcoholemia, drogas, así como a transportistas la vigilancia de documentación, carga y horas de descanso. También la patrulla de seguridad ciudadana se encarga de otras infracciones o delitos (contrabando, tráfico de drogas, armas...). Las patrullas que están en el control siguen en alerta por si tienen que abandonar la zona para acudir a algún auxilio o accidente en carretera. En cuanto a la velocidad, si algún conductor comete un delito penal y supera en 80 kilómetros el límite de la vía, la Guardia Civil inicia la investigación, y en caso de ser extranjero lo presentan ante el juez.

Jesús Muñoz es vitoriano. Viajaba del País Vasco a Ciudad Rodrigo a ver a la familia pero antes de llegar, en el control tuvo que pagar 50 euros. El “multaradar” le cazó a 141 km/hora. “Quité el regulador porque me quedaba poco para llegar y se me fue...”, justifica. En su caso, los agentes le derivan a un control de drogas. El conductor impregna con su saliva el hisopo que después se introduce en una máquina. Al cabo de unos minutos, emite el veredicto: libre de drogas. “Por ser bueno, ¿no me podrían quitar la multa de velocidad?”, comenta entre risas a los agentes. Otro conductor belga, que recorre 1.400 kilómetros en dos días para llegar a su destino vacacional en Portugal pasa por el mismo control con resultado negativo. En frente, los agentes especializados en control de transportistas descargan en un pen-drive toda la información de los tacógrafos de los camiones a sus tabletas, para corroborar los datos. No cumplir con los periodos estipulados de descanso es una de las infracciones más comunes.

Tras cuatro horas de intenso y coordinado trabajo, el control se salda con 1.400 vehículos controlados con el “multaradar” y 118 multas por exceso de velocidad (33 notificadas in situ), además de 8 denuncias de transporte y un camionero con positivo en alcoholemia.