Un adiós a las mascarillas en el transporte con dudas por ‘precaución’

Vuelta a la “normalidad” en los autobuses. Aunque desde Sanidad recalcan que el uso de mascarillas seguirá siendo recomendable para personas vulnerables o con síntomas, ayer entró en vigencia la exención de las mismas para los usuarios de trenes, aviones, autobuses y metros, en el momento en el que la pandemia de covid-19 roza sus cifras más bajas de incidencia.

“¡Que ya no hay que llevar la mascarilla!”, fue la frase más repetida por los autobuseros en la mañana de ayer. También la conversación por excelencia en las múltiples paradas distribuidas por la ciudad y los salmantinos no se han cortado ni un pelo a la hora de opinar al respecto.

Manuel Sánchez es conductor de la línea 8: “Aunque mucha gente a primera hora de la mañana no lo sabía, la tónica general no es quitársela precisamente. He percibido mitad y mitad”. Benedicta Sánchez, de 87 años, esperaba su línea con la mascarilla en la mano. Era consciente de la retirada: “Yo de momento la voy a seguir llevando, por precaución. A mi no me engañan, este virus se queda aquí y el autobús es un espacio cerrado y con mucha gente, no me fío”, afirmó. Rubén Blanco es conductor de un taxi y ayer fue la primera vez que se quitó la mascarilla en su vehículo durante los trayectos. A lo largo de la mañana percibió que los usuarios seguían haciendo uso de ella. Afirmó que la retirada ya era “necesaria”, al menos en su colectivo: “No se puede comparar el taxi con el metro de Madrid en hora punta, mi opinión es que debería de haberse retirado de aquí meses atrás”.

Algunos salmantinos seguirán portándola y otros no. Por regla general, eran las personas mayores las que estaban más reacias a desistir del uso de ellas. Muchos jóvenes aún desconocían la noticia a primera hora de la mañana y se mostraron sorprendidos. Los autobuseros también retiraron el cartel de “obligatorio mascarillas” de sus cristales.