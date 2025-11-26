Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una visitante, observando uno de los cuadros de la exposición. LAYA

Últimos días para disfrutar del arte joven de Fundación GACETA

La muestra del XXVIII Certamen Jóvenes Pintores durará hasta el domingo

Clara Delgado

Clara Delgado

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:45

Última oportunidad para visitar las obras ganadoras y seleccionadas en el XXVIII Certamen Jóvenes Pintores de la Fundación GACETA, en la sala de exposiciones de La Salina. La muestra podrá disfrutarse hasta el 30 de noviembre.

La exposición ofrece un escaparate a la creación más contemporánea, sugerente, atrevida y talentosa del momento, realizada por una nueva generación de artistas menores de 34 años. Todos ellos han mostrado la creatividad más actual, fresca y sugerente, aportando nuevas formas de entender el arte e invitando al espectador a descubrir otros lenguajes y sensibilidades. Durante la valoración del certamen se seleccionaron 21 obras para esta muestra, una tarea difícil para el jurado experto. En esta edición del concurso se presentaron más de 200 obras de jóvenes artistas, de técnicas y estilos variados.

El artista valenciano Manuel Monterrubio se alzó con el primer premio con la obra The ghost of love, un galardón que lleva aparejado un premio en metálico de 6.000 euros y la organización de una exposición individual. El segundo premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el también valenciano Miquel Ponce, con su obra Corte A, una abstracción conceptual que invita a la reflexión sobre la sociedad de consumo. Y el tercer premio, dotado con 2.000 euros, fue para la donostiarra Ane Mai Höök, con la obra BRGI22, un estudio sobre el límite entre la fotografía y la pintura. Completan el listado de premiados los dos accésits, dotados con 1.000 euros cada uno, que se han llevado la madrileña Cecilia Sebastián, con la obra The Other One, y el ucraniano formado en Salamanca, Bogdan Chaikovskyi, con la pieza Ecce Homo para un culto sin dioses. Junto a ellos, otras dieciséis obras completan la exposición.

La exposición puede visitarse hasta el 30 de noviembre en La Salina, en horario de martes a domingo, de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los festivos abre de 11:30 a 13:30 horas. Lunes cerrado.

