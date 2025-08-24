Ucranianos en Salamanca: «No podemos luchar solos» En el marco del Día de la Independencia de Ucrania, la comunidad de ucranianos en Salamanca pide más apoyo internacional

Protesta organizada por la Asociación de Ucranianos en Salamanca en memoria de los fallecidos durante la invasión rusa a Ucrania.

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 07:30 Comenta Compartir

Ante el aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania y en el marco del Día de la Independencia de Ucrania, la comunidad de Ucranianos en Salamanca se manifiesta para pedir más apoyo internacional para alcanzar el fin del conflicto. Una paz que, por lástima, confiesan todavía está «muy lejos» de ser una realidad.

«¿De qué paz podemos hablar cuando, mientras estaban reunidos Trump y Zelensky para pautar un posible encuentro con Rusia y negociar la paz, Putin estaba bombardeando Ucrania? Dice que quiere paz, pero lo que quiere es rendición». Así de contundente se muestra Yuliia Shemelyak, representante de la Asociación de Ucranianos en Salamanca.

Residente en Salamanca desde hace 9 años, Yuliia vive con su corazón repartido entre su hogar de acogida y su país natal. «La gente en Ucrania está desesperada. Llevamos cuatro años en esta horrible guerra. La gente ha perdido sus hogares, sus seres queridos, todo. Queremos paz, pero una paz justa», afirma.

Las presiones internacionales por alcanzar un acuerdo de paz, la postura impredecible del presidente estadounidense, Donald Trump, y la falta de contundencia de los estados europeos hacen temer a los ucranianos en Salamanca un cambio en el panorama político que deje a su país «sin apoyos para resistir».

«Tengo el corazón dividido. Por un lado, siento mucho miedo de que Estados Unidos y Europa nos abandonen. No podemos luchar esta guerra solos. Me aterra pensar que Ucrania puede verse presionada a aceptar todas las condiciones de Rusia. Pero, por otro lado, también tengo esperanzas. Tengo fe de que los líderes del mundo nos respalden y podamos parar esta masacre», opina Natalia Polishchuk, otra ucraniana afincada en Salamanca.

Ante este incierto panorama, el afán expansionista de Putin es una de las grandes preocupaciones de Yuliia y Natalia que no creen en las promesas del presidente ruso.

«Los ucranianos sabemos que Putin no parará. Si se llegará a un acuerdo pronto, no será una paz duradera, será solo el tiempo suficiente para que su ejército reponga fuerza y nos vuelva a atacar. Si los rusos ganan esta guerra y se les da todo lo que quieren en poco tiempo Putin atacará otro país europeo. La gente en Ucrania se siente abandonada por el resto del mundo. Nos dijeron que nos iban a apoyar, pero hay es el momento de actuar con firmeza frente a esta masacre», apunta Yuliia.

Una opinión en la que coincide Natalia. «La sangre que estamos pagando los ucranianos para mantener a Rusia fuera de nuestras fronteras debería ser una alarma para todo Europa. Putin no se quedará quieto. Tenemos que frenarlo ahora entre todos o luego no seremos capaces. Claro que queremos paz. Estamos desesperados y agotados de esta guerra, pero no podemos rendirnos completamente», asevera Natalia.