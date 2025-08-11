El turismo rural salmantino arrancó el verano con cifras récord en junio

Alejandro Sardón Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 06:15 Comenta Compartir

8.700 viajeros eligieron alojamientos rurales de la provincia para disfrutar de unos días de descanso y de contacto con la naturaleza durante el pasado mes de junio. Se trata de un dato histórico, el más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene registros en la Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural, concretamente desde el año 2005. De todos ellos, 7.464 fueron residentes en España y 1.236 —un 14,2 % del total— en el extranjero. También marca récords el número de pernoctaciones con un total de 18.384.

El incremento interanual en el número de pernoctaciones fue del 40,8 %, un aumento considerable y que cuadruplica a la media nacional, que también sube en general con fuerza —un 9,6 %— durante junio. La subida del número de viajeros también fue importante en Salamanca, con un 20,7 % más respecto al año 2024. Estos datos son un respiro tras unos meses de invierno que desde la sierra de Béjar califican como «desastroso»: «El invierno ha sido penoso, el peor en los 23 años desde que me dedico a esto sin contar los de la pandemia», expone Inmaculada López, dueña de varios alojamientos turísticos en Candelario.

De este modo, junio de 2025 consigue remontar, seis años después, los datos anteriores a la pandemia. Hasta ahora era el año 2019 el que se mantenía imbatible con el mayor número de viajeros —8.309— y pernoctaciones —14.972— en junio. Tal y como se puede comprobar en el gráfico, este año se han superado con creces. Otro de los detalles es la bajada puntual en el año 2020. Esto se debe a que hasta el 21 de junio de aquel año, estuvo vigente el estado de alarma por la Covid-19 y, por consiguiente, las restricciones a la movilidad. Sin embargo, el turismo de interior tiró del sector durante 2020 y 2021, logrando que enseguida se recuperasen las cifras, pero sin alcanzar las del año 2019 hasta ahora.

En cuanto a la estancia media, es decir, el número promedio de días que un turista pasa en un alojamiento, Salamanca sigue por debajo de la media nacional. Son 2,11 días frente a los 2,59 en España. A pesar de ser una cifra baja, mejora sustancialmente a los años anteriores y supera la barrera de los 2 días por primera vez desde el año 2021. Y es que, al contrario de lo que sucedió con la bajada en el número de viajeros, la pandemia ayudó a que esos turistas pasaran más días en los alojamientos rurales. En junio de 2019 fueron una media de 1,8 días, en 2020 se disparó a 2,61, cifra que se mantuvo en 2021 —2,67—, pero no en 2022 —1,97—, cuando las restricciones por la crisis sanitaria desaparecieron.

Inmaculada López define este verano como «bastante bueno» —especialmente al compararlo con la «nefasta» temporada de invierno— y explica esta subida por la llegada de aquellos que viven en la costa y que «huyen de las masificaciones». En el caso de Roberto Lafuente, quien regenta desde hace tres veranos varias casas rurales en Saelices El Chico, cada año va recibiendo más turistas —ya sean familias o grupos de amigos— a pesar de la subida de los precios: «La gente que vive en las ciudades encuentra aquí lo que anhela: la tranquilidad, acercarse a la naturaleza y los animales». Tras este arranque 'de récord', ambos afrontan el verano con buenas expectativas, especialmente este mes de agosto, cuando se alcanza el pico máximo: en 2024 se superaron los 12.000 viajeros y las 40.000 pernoctaciones.