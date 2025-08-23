El turismo internacional duplica ya al que llegó en la Capitalidad Un nuevo récord de viajeros procedentes de otros países contrarresta el estancamiento de los nacionales y permite a los hoteles vivir el mejor julio de su historia

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 23 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Casi mil viajeros procedentes de otros países llegan cada día a la provincia para alojarse en sus hoteles, para pasar en la mayoría de los casos tan solo una o dos noches. El 80 % son de origen europeo. De hecho, los franceses, británicos, portugueses, alemanes e italianos representan dos tercios de todos los visitantes internacionales. Son ellos quienes hoy están impulsando el crecimiento del turismo en Salamanca. Mientras que los visitantes nacionales, llegados de otras provincias, han sido más numerosos en años anteriores, la cifra de extranjeros no deja de crecer hasta el punto de duplicar ya las cifras de 2002, cuando la capital del Tormes tuvo una mayor proyección internacional.

Entre enero y julio de este 2025 se han alojado en los hoteles de la provincia 207.727 extranjeros que han sumado en esos siete meses 304.934 pernoctaciones. Ambas cifras duplican ya las que se alcanzaron en el mismo periodo del año en el que se celebró la Capitalidad Cultural Europea —91.301 y 137.344, respectivamente—, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística . En algo más de dos décadas la llegada de extranjeros se ha duplicado. No existen datos de turismo de la capital de 2002. Los más antiguos que ofrece el INE son de 2005, cuando se celebró el 250 aniversario de la Plaza Mayor. Pero respecto a ese ejercicio, la llegada de visitantes internacionales en la ciudad también se ha duplicado: 75.189 visitantes y 123.518 pernoctaciones hubo entonces en los siete primeros meses del año frente a los 155.159 y 236.107 del mismo periodo de 2025.

Ampliar

Es ese mayor interés que genera en ellos esta provincia como destino de vacaciones el que convirtió el pasado mes en el mejor julio de la historia para el sector hotelero. A pesar de que a mediados de ese mes, los hoteleros de la capital apuntaban que la ocupación media estaba siendo del 80 %, por debajo del 85 % y 90 % del año anterior, lo cierto es que la provincia cerró julio con récord de viajeros para este periodo del año desde que existen datos. 110.063 visitantes se alojaron en ella, un 13,29 % más que en 2024. Una cifra nunca alcanzaba previamente en este mes, aunque superada, eso sí, algunos agostos. Las 173.321 pernoctaciones, pese a ser un 10 % más que un año antes, sí cuentan con un precedente mejor en julio de 2018. No obstante, en el caso de la capital no hubo mejor julio en viajeros ni en pernoctaciones que este último.

Este positivo balance para el sector turístico del inicio del verano que muestra el INE no se debe precisamente al turismo nacional, puesto los españoles que eligen Salamanca como destino de las vacaciones estivales eran más en 2016, 2017 y 2019. Sin embargo, la ciudad no recuerda un mes de julio en el que más de 31.500 extranjeros se alojaron en sus hoteles, como sí ha ocurrido este año.

Conforme a los datos de la oficina municipal de Turismo correspondientes al primer semestre de este año, los viajeros que llegaron son principalmente franceses, concretamente casi uno de cada cuatro. Y los británicos representarían un 17,33 %. Le seguirían los portugueses (8,95 %) y los alemanes (8,24 %) e italianos (8,24 %).