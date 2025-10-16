La tuna femenina de la Universidad da una bienvenida de lo más calurosa en la apertura del Startup Olé Fue la nota de color en la inauguración del congreso

La Gaceta Jueves, 16 de octubre 2025, 10:41

La tuna universitaria de la Universidad de Salamanca dio la bienvenida a las autoridades en la jornada de inauguración el congreso Startup Olé, que se está celebrando en el Palacio de Congresos.

Esta feria busca conectar emprendedores y startups/scaleups con inversores, corporaciones y otros agentes del ecosistema internacional, en una atmósfera diseñada para la generación de sinergias y negocios y la obtención de inversión, con el objetivo final de crear riqueza y empleo.

En esta edición, además, se pondrá especial énfasis en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el gaming.