La Tuna de Derecho, rumbo a la Quinta Avenida de Nueva York Una representación de 20 integrantes viaja a la Gran Manzana por el Día de la Hispanidad. «Va a ser un momento histórico que coincide con nuestro 40 aniversario»

Ángel Benito Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 06:45

En un año muy especial, al haberse iniciado el proceso para su declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, la Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca tendrá un doble motivo de celebración al participar en el desfile del Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre en Nueva York. Lo hará en una de las calles más míticas del corazón de Manhattan, presente en el imaginario visual de todos por películas icónicas como 'Desayuno con diamantes' o por ser uno de los escenarios más recordados del cine familiar gracias a 'Big', protagonizada por Tom Hanks.

Hasta allí partirán hoy veinte miembros de la Tuna de Derecho, que participarán en el desfile junto al resto de la delegación española. Fernando Tamames, secretario del histórico colectivo salmantino, reconoce que va a ser un «momento histórico». «Es un orgullo que nos hayan elegido para representar a España y, para nosotros, más especial aún porque estamos inmersos en los actos por el 40.º aniversario de la Tuna de Derecho».

Aunque ha habido miembros que han participado de forma individual en representaciones nacionales de tunas, será la primera vez que lo hagan de forma institucional y con una presencia significativa de integrantes.

Durante el desfile realizarán sus bailes tradicionales, intercalados con las canciones que los caracterizan en formato de pasacalles. «Vamos a participar junto a otros diecinueve países», reconoce horas antes de emprender el viaje hacia Nueva York.

El desfile será el elemento central de la participación de la Tuna de Derecho, pero no el único. Durante su estancia en la Gran Manzana, la primera actuación la realizarán mañana en un instituto tecnológico de Brooklyn donde estudian alumnos de español. También tendrán un evento en el Centro Gallego y en el Consulado General de España.

Ya en Salamanca, se espera que en el mes de noviembre se produzca un reencuentro con antiguos integrantes de la Tuna de Derecho y la celebración de un recital con motivo del 40º aniversario.