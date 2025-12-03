Los tres pueblos salmantinos en los que hay dos hombres censados por cada mujer A pesar de que en la provincia hay más féminas que varones, en 317 municipios estos últimos son mayoría

Carlos Rincón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Aunque en la provincia residen 10.214 mujeres más que hombres, lo cierto es que las féminas se concentran principalmente en la capital, donde son 14.365 más que los varones, concretamente un 21,8 % más. Excluyendo la ciudad del Tormes, solo hay 38 municipios en la provincia en los que las mujeres son mayoría, como Santa Marta, Peñaranda o Terradillos, y otros seis en los que hay un reparto equitativo por géneros (Calzada de Valdunciel, La Alamedilla, Cabrerizos, El Manzano, Puerto Seguro, Villares de Yeltes y Villoruela).

Conforme a la última actualización del censo del INE, hay un municipio en la provincia con más del doble de mujeres (15) que de hombres (7). Se trata del pequeño municipio de Villasdardo. La siguiente localidad con mayor presencia femenina es La Bouza, con un 45 % más vecinas que de vecinos.

Hay, por tanto, más varones en el entorno rural. Son 317 los municipios de la provincia en los que son mayoría. Entre ellos, destacan tres en los que los hombres censados duplican a las mujeres. Se trata de Canillas de Abajo —con 44 hombres y 19 mujeres—, Villarmuerto —con 26 y 12, respectivamente— y Castraz —con 22 y 11—.