El ministro de Transportes, Óscar Puente. E.P.

¿Cuándo habrá trenes de viajeros entre Salamanca y Portugal? El ministro elude dar fechas

Óscar Puente insiste en que, al menos, «a corto plazo» el Gobierno no prevé recuperar los servicios nocturnos

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:20

Comenta

El ministro de Transportes elude dar fechas tanto para la finalización de las obras de electrificación en la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, como para el restablecimiento de servicios ferroviarios de viajeros que conecten la capital del Tormes con Portugal. En la entrevista en «Hora Veintipico» de la cadena Ser, el presentador, Héctor de Miguel, le preguntó directamente cuándo se volverán a ver trenes de pasajeros al país vecino que pasen por Salamanca.

«Estamos con las obras hasta Fuentes de Oñoro y eso, por tanto, será una realidad... en convencional, no en alta velocidad», se limitó a señalar sin fijar un calendario para una obra que ya acumula cuatros años de retraso ni para el restablecimiento del tráfico de viajeros por esta vía. De hecho, a día de hoy no hay ninguna previsión de establecer un servicio de pasajeros entre esta provincia y el país vecino. Sí señaló que España tendrá lista para 2030 la conexión entre Madrid y Portugal por Extremadura.

Hay que recordar que hasta la pandemia eran dos los trenes que conectaban Salamanca con Portugal —Lusitania y Sudexpresso—. En repetidas ocasiones, el Gobierno ha respondido desde 2020 que no hay previsión de reponer estos convoyes. En ello volvió a insistir Puente. A la pregunta de si está previsto restablecer los trenesnocturnos, la respuesta fue: «A corto plazo, no». El ministro alegó que España no dispone de material rodante de este tipo y recordó que estos servicios generaban antes de la pandemia 40 millones de euros de pérdidas al año. Pero reconoció que la Unión Europea se está apostando por recuperar este tipo de trenes. «Estamos dispuestos a estudiarlo», comentó incidiendo en que el mantenimiento de los trenes se hace precisamente por la noche.

