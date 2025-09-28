Traumatología recibe el OK de Sacyl para incorporar la cirugía robótica La Consejería ya ha autorizado la incorporación a la cartera de servicios

El hospital vallisoletano fue el primero de Castilla y León en incorporar este tipo de tecnología aplicada, específicamente, para la Traumatología y acumula ya cerca de tres años de experiencia

La Consejería de Sanidad ha dado el visto bueno para que el servicio de Traumatología de Salamanca incorpore la cirugía robótica a su cartera de servicios, por lo que «antes de final de año» se empezarán a realizar las primeras intervenciones con la ayuda de estos modernos equipos.

Con el OK de Sacyl, ahora el Hospital de Salamanca está revisando minuciosamente todas las opciones que existen en el mercado para elegir un robot que cumpla con una serie de requisitos.

El primero es que no genere una dependencia excesiva con una firma comercial. Es decir, que el hecho de comprar un robot de una determinada marca no obligue a los traumatólogos a tener que utilizar prótesis o productos de esa marca en concreto.

El responsable del servicio de Traumatología, Juan Blanco, siempre ha sido muy cuidadoso de no plegarse a los intereses de las firmas comerciales: «Velamos por el interés del paciente y por el interés de nuestro Hospital. Nada más», apunta.

Dentro de un mismo sistema de salud, cada hospital puede tener diferentes proveedores de prótesis, implantes y otros productos. Los traumatólogos salmantinos consideran que están utilizando modelos de última generación y con precios muy competitivos, por lo que no desean que la llegad del nuevo robot condicione estas compras.

Otra de los requisitos que está negociando el Complejo Asistencial es que el robot pueda llegar en formato de cesión: el Hospital no tiene que hacer un fuerte desembolso inicial porque no compra en propiedad el equipo, sino que alcanza una serie de acuerdos con el fabricante. La firma comercial cede el uso del robot y encuentra su negocio en la venta de fungibles, piezas desechables y prótesis, pero «sin incrementar el coste de una manera excesiva».

La gran ventaja de los robots quirúrgicos especiales para Traumatología se centra en las cirugías de prótesis. «Es muy útil en intervenciones de prótesis que tengan alteraciones estructurales, porque en esos casos necesitas una mayor precisión en los cortes. Hablamos de prótesis de rodilla y cadera. Sobre todo se utiliza en rodilla porque en cadera, aunque funciona muy bien, todavía no hay evidencias de que sea mejor que la cirugía convencional», opina Juan Blanco. La previsión de los especialistas es que en un futuro cercano, el peso y utilidad del robot crecerá en otro tipo de cirugías como las de hombro. «Lo que sabemos es que nos ayudan mucho en articulaciones que tienen alteraciones estructurales graves».

El objetivo:realizar las primeras cirugías con el robot antes de que termine 2025

Dos cirujanos del servicio de Traumatología del Hospital de Salamanca ya están acudiendo a otras provincias para formarse en el uso de robots quirúrgicos y la previsión es que las primeras intervenciones con el nuevo equipo puedan realizarse antes de que finalice 2025. La elección del modelo de robot está a punto de resolverse, por lo que solo restaría el papeleo, la instalación, puesta en marcha y primera utilización. Con más de tres meses por delante, los integrantes del departamento de Traumatología se muestran optimistas respecto a que esta nueva tecnología será estrenada antes de que finalice el año.

El Hospital ansía un segundo robot Da Vinci:el ya existente está a tope

Los servicios quirúrgicos que habitualmente utilizan el robot Da Vinci confían en que, además de la llegada del robot específico para Traumatología, el Complejo Asistencial pueda recibir un segundo equipo Da Vinci. El actual equipo llegó en 2018 y durante los últimos siete años se ha optimizado al máximo la utilización de este equipo, que ya opera a más de 300 pacientes al año y, cada vez, con intervenciones más novedosas y complejas.

En 2023, el consejero de Sanidad habló por primera vez de reforzar con un segundo equipo a aquellos hospitales donde los robots ya estaban 'a tope', como es el caso de Salamanca y el Río Hortega de Valladolid. Alejandro Vázquez especificó que antes de llevar un segundo robot a estos centros era preciso comprar nuevos modelos para aquellos hospitales donde todavía no estaba implantada la robótica:un despliegue que ya se ha completado a lo largo de este año.