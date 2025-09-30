Transportes, sin prisa por suprimir el último paso a nivel del Alvia a Madrid Tres años y medio después de quedar desierto el contrato, Adif continúa actualizando el proyecto y no se eliminará al menos hasta 2027 ya que la adjudicación y ejecución durarán casi dos años

Carlos Rincón Martes, 30 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Tres años y medio después de que, en plena crisis sanitaria por la covid, la adjudicataria de la obra renunciase al contrato y este fuese declarado desierto, el Ministerio de Transportes alega que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) continúa actualizando los precios del proyecto de construcción para la supresión del último paso a nivel de la línea entre Salamanca y Medina del Campo. Así ha respondido por escrito a tres parlamentarios nacionales del Partido Popular por las provincias de Ávila y Valladolid a la pregunta de cuándo licitará las obras para eliminar el paso ubicado en el kilómetro 21,297, en el municipio de Carpio (Valladolid), según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Evita nuevamente dar una fecha para este proyecto que, una vez ejecutado, permitiría que el Alvia entre Salamanca y Madrid pudiese incrementar su velocidad en este tramo.

Aunque Adif no da fechas, la eliminación de este cruce de la vía con una calle del municipio vallisoletano no estará eliminado, como muy pronto, hasta mediados de 2027. De momento, no se han licitado los trabajos, con lo que el plazo para la contratación sumado a los 14 meses de ejecución de las obras, eleva a casi dos años el tiempo necesario para completar la intervención. En cualquier caso, la última actualización de la Red Transeuropea de Transportes establece que la línea Salamanca-Medina debe permitir a los trenes circular por ella a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, para lo que, además de vallar todo el trazado y mejorar el estado de las traviesas, es requisito indispensable que no exista ningún paso a nivel. Pese a ello, no parece existir mucha prisa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar este paso a nivel, cuyo proyecto de supresión ya estaba redactado en agosto de 2013 y, desde entonces, ha tenido que ser actualizado, al menos, en dos ocasiones.

En el verano de 2024, según apuntó a este periódico el alcalde de Carpio, técnicos de Adif realizaron nuevas mediciones en el paso a nivel del municipio para actualizar el proyecto. En ese momento al regidor se le señaló que la intención del ente público era adjudicar las obras a lo largo del ejercicio actual. Sin embargo, a tres meses de que acabe 2025 ya va a resultar complicado que ese calendario se cumpla.

El presupuesto por el que se licitó la obra de supresión del paso a nivel de Carpio en diciembre de 2021 era de 3.321.171 euros (IVA incluido). Ese montante resultó finalmente insuficiente ya que, ante la subida de precios de los materiales que se registró en los meses posteriores, las empresas que habían optado al concurso finalmente renunciaron a ejecutar las obras por ese importe.

El proyecto para la supresión del paso a nivel se redactó y presentó en agosto de 2013. La tramitación del documento original se detuvo por un asunto medioambiental y el plazo de ejecución de las obras inicialmente fijado en nueve meses se amplió a catorce dado que era necesario hacer una parada biológica de cinco meses por ser el periodo de anidamiento de especies de aves protegidas. Así lo establecía la evaluación de impacto ambiental que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en septiembre de 2017. En julio de 2018, la empresa pública Ineco tuvo que reactualizar el proyecto al haber pasado 5 años sin que se ejecutasen las obras. Pero aún sufriría un nuevo retraso porque fue necesario volver a modificar el documento en 2020. Y ya fue en diciembre del año siguiente cuando licitó y en 2022 el concurso quedó desierto.