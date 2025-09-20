Transportes prevé reducir 10 minutos el viaje en tren a Madrid por Ávila este año

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Hasta tres horas y cinco minutos, sin contar con los posibles retrasos, llegan a tardar hoy los Media Distancia que conectan Salamanca con Madrid a través de Ávila. Lejos de acortarse, en los últimos años la duración del viaje se ha alargado. Entre otros motivos, por elementos de la vía que se encuentran en mal estado o por la presencia de obras que obligan a reducir la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora. Se trata de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) que se concentran en el tramo entre Ávila y la capital de España, y que el Ministerio de Transportes se acaba de comprometer a eliminar en su mayor parte a lo largo de este mismo año.

Según recoge una reciente respuesta parlamentaria por escrito que han recibido los diputados del Partido Popular por la provincia abulense Héctor Palencia y Patricia Rodríguez a sus preguntas sobre el mantenimiento de esta línea, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que prevé suprimir once de las limitaciones que se registran entre Ávila y Madrid. «Se estima que esta actuación permitirá una recuperación de 9,7 minutos en vía par y 5,9 minutos en vía impar, contribuyendo a una mejora global de los tiempos de recorrido en el corredor», explica el Ejecutivo central en su respuesta fechada el 8 de septiembre y añade que dos de ellas serán eliminadas «próximamente». No obstante, los parlamentarios populares no se conforman y repreguntarán cuáles son los que van a ser eliminados y en qué fecha concreta se suprimirá cada uno de ellos.

Estas mejoras beneficiarían directamente a los viajeros que realizan el viaje en los trenes Media Distancia que conectan Salamanca y Madrid. Según apuntan fuentes del personal de Renfe, algunas de estas incidencias en la vía llevan meses ralentizando la circulación. Todas ellas se concentran, explican en el tramo entre Ávila y la capital del España. Al margen de las paradas que tenga que realizar el tren para dejar y coger pasajeros, entre Aldealengua y el municipio abulense de Crespos los convoyes pueden circular a 160 kilómetros por hora sin ningún tipo de incidencia de este tipo. Sin embargo, la velocidad media desde Ávila a Madrid se sitúa en 70 kilómetros por hora, según apunta Héctor Palencia, dado que en determinados tramos, donde se encuentran esas limitaciones temporales de velocidad, es necesario bajar por debajo de 30. Nada que ver con lo establecido en la reciente actualización del mapa de la Red Transeuropea de Transporte que fija que en 2030 los trenes de mercancías deben poder circular a 100 kilómetros por hora por esta vía, como parte del Corredor Atlántico.

Ante los graves incidentes que se han producido en los últimos meses por el mal estado de las instalaciones, Transportes insiste en esta respuesta que el pasado enero Adif Alta Velocidad y El Banco Europeo de Inversiones han firmado «un préstamo de 350 millones de euros para invertir en la renovación, mejora, seguridad, sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras ferroviarias de las redes convencional y de alta velocidad en España». En la respuesta asegura que «las inversiones permitirán acometer múltiples planes de actuación en todo el territorio nacional». Sin embargo, no especifica cuánto de ese dinero se destinará a esta vía.