Transportes garantiza ahora todas las paradas de bus en los pueblos: si no las asume la Junta las mantendrá el Estado Después de que el Congreso rechazase el plan concesional que dejaba a 33 municipios de la provincia sin parada, ofrece más de 40 millones de euros a las autonomías por el traspaso de servicios

Carlos Rincón Miércoles, 23 de julio 2025, 12:42 | Actualizado 19:56h.

«Ese servicio no me corresponde a mí». Con esta frase, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió en enero en el Foro de la Nueva Economía el mapa concesional de las líneas de transporte por carretera que tan solo mantenía cinco de los 41 puntos de recogida y parada de viajeros que actualmente hay en la provincia. Esgrimía así que el servicio a los municipios más pequeños debía asumirlo la Junta de Castilla y León. Pero después de que el pasado abril el PP, con el apoyo de Coalición Canaria, UPN y BNG, tumbó la iniciativa del Gobierno que pretendía dejar a 33 municipios salmantinos sin parada de bus, el Ministerio garantiza ahora que no se eliminará ninguna de esas paradas intermedias.

Ya en una respuesta parlamentaria notificada a los diputados nacionales del PP por Salamanca la semana pasada, el departamento de Puente avanzaba que «con el mapa concesional se mantienen los tráficos actuales y ningún viajero perderá oportunidades de viaje». Este miércoles tras la reunión del Comisión de Directores Generales de Transporte de las diferentes regiones, en la que no se ha llegado finalmente a abordar el asunto, el Ministerio ha expuesto su cambio de postura. «Si las comunidades no aceptan la segregación de servicios ni la gestión de los tráficos de su competencia, estos se seguirán prestando a través de las concesiones de la Administración General del Estado», ha garantizado en una nota de prensa posterior a este encuentro. Este compromiso nada tiene que ver con la afirmación que hizo el ministro hace seis meses, cuando recriminó a los ejecutivos regionales que «en la vida no todo es pedir ni protestar y que hay que asumir las competencias y los costes de estas».

No obstante, para convencer a los gobiernos autonómicos de que asuman los servicios que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que deje de prestar el Estado, Transportes pone sobre la mesa más de 40 millones de euros de financiación extraordinaria. Con este dinero quiere compensar a las comunidades por «gestionar los desplazamientos interurbanos de la ciudadanía que hasta la fecha se han venido asumiendo por parte de la Administración General Estado». El departamento de Puente señala que es la primera vez que se pone a disposición de las autonomías fondos destinados exclusivamente a financiar los servicios de transporte que hasta ahora cubren las líneas estatales. No entra en detalla de cómo se calcularán las compensaciones, aunque apunta a criterios que tengan en cuenta características específicas como «densidad, orografía y distribución de cada territorio».

El Ministerio insiste en que con el nuevo mapa que incluye 22 corredores se acortarán el tiempo en realizar las rutas una media de 20 minutos, aunque en algún caso se acortarán hasta tres horas. ¿Cómo se consigue esa mayor rapidez? Suprimiendo la mayoría de las paradas intermedias que se vienen realizando desde hace años y dejando sin servicio a las poblaciones más pequeñas, motivo suficiente para que los alcaldes se hayan levantado en armas. Esa «optimización» de la que habla el Ministerio y que conllevaría una reducción de las tarifas del 20 % supone en la provincia de Salamanca que las rutas interurbanas de autobús que son titularidad del Estado tan solo tengan paradas en la ciudad de Salamanca, Santa Marta de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Béjar y Ciudad Rodrigo, mientras que ya no pararían en otros 33 municipios de la provincia. La pretensión inicial del Ministerio era que el servicio a estos pueblos lo prestase la Junta de Castilla y León, pero, tras el rechazo de la Cámara Baja a ese plan, Transportes está dispuesto a mantener las paradas que no asuma la administración autonómica.

Los municipios afectados por este mapa concesional son El Bodón, Calvarrasa de Abajo, Cantagallo, Cantaracillo, Cepeda, Cespedosa de Tormes, Encinas de Abajo, Endrinal, Fuenterroble de Salvatierra, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Solmirón, Guijuelo, Herguijuela de la Sierra, Herguijuela del Campo, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar, Monleón, Navamorales, Paradinas de San Juan, Peñaparda, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Rágama, Robleda, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero, Santibáñez de Béjar, Santibáñez de la Sierra, Los Santos, La Sierpe, Sotoserrano, Ventosa del Río Almar y Villasrubias.