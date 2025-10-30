Transportes deja en el aire el fin del peaje a Madrid que se comprometió para 2029

Carlos Rincón Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

«La administración, por el momento, no ha adoptado ninguna decisión sobre el futuro modelo de gestión» de las autopistas AP-51 (Villacastín-Ávila), AP-6 (Villalba -Adanero), AP-61 (San Rafael -Segovia). Con estas palabras la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, dejó en el aire el martes en la Comisión de Transportes del Congreso el compromiso de que el cobro de los peajes en los viajes de Salamanca a Madrid acabaría el 19 de noviembre de 2029. No negó que la actual concesión de explotación de las tres autopistas sí acabará en esa fecha, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2010 obligó a acortar en siete años el contrato que todavía está en vigor y que inicialmente se podía extender hasta 2036.

Ante las preguntas del diputado del PP por Ávila, Héctor Palencia, la representante del Ministerio de Transportes incidió en que el Real Decreto 525/2012, aprobado tras el fallo del TJUE, establece la obligación de que, una vez que concluya la actual concesión, se licite un nuevo contrato «para sufragar los costes necesarios para compensar a la actual concesionaria por la reducción de plazos en cumplimiento de la sentencia». Eso sí, ya no está claro que el nuevo contrato ponga fin al pago del peaje, como se había apuntado desde el propio Ejecutivo central. «Dado el tiempo que resta hasta la finalización de la concesión», aseguró Báguena, todavía no se ha adoptado ninguna decisión. «Cuando llegue esa fecha habrá que decidir si se modifica ese Real Decreto y si se prorroga o no», apuntó en su réplica al parlamentario abulense.

Hay que recordar que en noviembre de 2024, el departamento que dirige Óscar Puente ya encargó por 895.097 euros un estudio previo para tener en cuenta las repercusiones de la eliminación del peaje en las autopistas que los salmantinos usan para ir y venir en coche a la capital de España. Una vez que se elimine la tasa por usar estas vías, se prevé que se produzca un incremento del tráfico que puede hacer necesario un aumento de carriles y de estaciones de servicio. Transportes ha pedido a los encargados de elaborar el informe que analicen «la insuficiencia de capacidad de algunos enlaces de las autopistas con otras carreteras», ya que el fin de los peajes puede requerir la remodelación de los que existen actualmente o de crear unos nuevos. En cualquier caso, este diagnóstico no se conocerá, al menos, hasta mediados de 2027.

Fue justo antes de las pasadas elecciones generales cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio marcha atrás en sus planes comprometidos con Europa de que las autopistas fuesen de pago tras el fin de las concesiones. Sin embargo, hace año y medio, Óscar Puente volvió a reabrir el debate al considerar «injusto» que se dejen de pagar. «Las carreteras no son gratis. O se pagan a través de los usuarios o a través de los impuestos de todos. En España ahora hay un doble sistema», aseguró en abril de 2024 incidiendo en que «el camión que viene de Alemania paga a su paso por los distintos países de la UE por usar la vía pero, al llegar a España, lo hace gratis. Eso no parece muy justo».