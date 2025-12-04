Transformación del paseo de los Olivos: un parque infantil naturalizado y 1.700 nuevos ejemplares vegetales Este proyecto será elevado a la próxima Comisión de Medio Ambiente para su aprobación y se desarrollará en el espacio ubicado junto a la Biblioteca Municipal Torrente Ballester

Clara Delgado Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

Una restauración paisajística para crear un parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos. Este ha sido el proyecto que ha presentado este jueves la concejalaMaría José Coca en una apuesta del Ayuntamiento por avanzar en la modernización de los barrios con nuevos proyectos destinados a mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad de vida. En esta línea se enmarca la Estrategia de Desarrollo Urbano 'Conecta Salamanca', centrada en los barrios de Garrido, Chinchibarra, Estación y Salesas, y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La estrategia cuenta con un presupuesto de 15,2 millones de euros, de los que el 60% procede de fondos europeos. Una de las actuaciones más destacadas es la creación de un parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos, una iniciativa que también da respuesta a peticiones recogidas en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento para 2026.

Este proyecto en concreto, con una inversión prevista de 268.000 euros, será elevado a la próxima Comisión de Medio Ambiente para su aprobación. La intervención se desarrollará en el espacio ubicado junto a la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, donde actualmente existe una zona de terrizo y una bancada de ladrillo.

La actuación transformará el espacio, dando lugar a dos zonas diferenciadas de juegos infantiles, adaptadas por edades y rodeadas de arbolado para generar un entorno más natural, seguro y sostenible. El área estará vallada perimetralmente e incluirá juegos artesanales fabricados en madera natural de robinia, conservando la forma original del tronco para crear piezas únicas colocadas sobre una base amortiguante ecológica.

El pavimento estará compuesto por losas de color verde musgo elaboradas con áridos reciclados y contará con un tratamiento fotocatalítico que ayuda a reducir los niveles de nitrógeno y renovar el aire aprovechando la luz solar y el agua de lluvia.

El parque dispondrá de 30 bancos, cinco papeleras, una fuente bebedero y un sistema de iluminación energéticamente eficiente. El carril bici existente será renovado y quedará separado de la zona peatonal y del área de juegos.

Como apuntó la concejala, el proyecto también permitirá ampliar las zonas verdes del barrio, de acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Salamanca. Por ello, en el parque de la Chinchibarra se plantarán 100 árboles a mayores de los ya existentes, introduciendo gran diversidad y mejora de especies arbóreas para la formación de un bosque urbano que, además de mejorar aún más la calidad del aire de la que ya goza la ciudad y reducir el efecto 'isla de calor', pueda ser aprovechado para especies de avifauna que son herramientas naturales para combatir las plagas.

También se acondicionará la mediana del paseo de los Olivos y los parterres con especies de bajo consumo hídrico, que supondrán una variedad cromática para mejorar la estética paisajista del entorno, favoreciendo la conectividad y los servicios de los ecosistemas que producen beneficios para la salud urbana. Al mismo tiempo, se ampliarán los parterres existentes junto a la Glorieta del Voluntariado para mejorar la accesibilidad y configurar un nuevo trazado peatonal seguro y diferenciado del carril bici. En total, se plantarán unos 1.700 ejemplares de plantas arbustivas.