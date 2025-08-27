Tradición y ritmo toman las calles salmantinas La ciudad se llena de ritmo, color y alegría con el pasacalles de folclore tradicional de Salamanca, Georgia, Guatemala, Valencia y Colombia, que recorren las calles de la ciudad en una fiesta cultural única

Sergio García Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:10

Este miércoles, las calles de Salamanca se llenaron de color, música y tradición con el pasacalles del Festival Internacional del Folclore Ciudad de Salamanca. Desde las 20:30 horas, el público disfrutó de la riqueza cultural del grupo Les Foleis de Carcaixent, procedentes de Valencia, el Grupo Sierra de Francia y Peñaparda (Salamanca), la Compañía Nacional de Canto y Danza 'Gurjaani' (Georgia), la Asociación Raxela, de Guatemala y de las Combinaciones Folclóricas de Colombia. Ambos grupos desfilaron por el centro de la ciudad con sus bailes y músicas, ofreciendo una fiesta que fue preludio a las actuaciones en el Patio Chico.

El pasacalles partió desde el Liceo y recorrió algunas de las principales vías del centro histórico. Subió por la calle de Hacienda hasta llegar a la calle Zamora, desde donde se adentró en la Plaza Mayor. Tras atravesarla, continuó por la calle San Pablo y ascendió por la Rúa hasta alcanzar su destino final en la Plaza de Anaya. Durante todo el recorrido, los grupos participantes animaron la marcha con música y baile, creando un ambiente lleno de alegría y celebración que contagió a vecinos y visitantes.

Les Foleis de Carcaixent es una agrupación comprometida con la revitalización del folclore de su ciudad y la comarca de la Ribera del Júcar. Fundada en 1998 y con una nueva orientación desde 2005, se ha enfocado en el estudio riguroso de la antigua escuela bolera valenciana, un estilo que combina la elegancia de la danza cortesana con las formas populares.

Bajo la dirección de Francesc Xavier Rausell, el grupo ha crecido hasta contar con más de 60 miembros entre músicos y bailarines, muchos vinculados a la investigación etnográfica. Su enfoque moderno y reflexivo busca una puesta en escena que respete la tradición sin dejar de dialogar con el presente.

Así, sus actuaciones ofrecen una mirada crítica, artística y renovada del folclore valenciano, destacando por la calidad técnica y el profundo respeto hacia el patrimonio cultural que representan.

Por otro lado, Las Combinaciones Folclóricas de Colombia es un colectivo fundado en 1983 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y es un referente del folclore nacional. Integrado por estudiantes y artistas de distintas regiones del país, combina formación académica con investigación y creación artística. Su repertorio abarca danzas tradicionales del Caribe, el Pacífico, los Llanos y la región andina, reflejando la diversidad cultural de Colombia.

Destacan por su energía escénica, colorido vestuario y compromiso con la difusión del folclore, tanto en eventos presenciales como a través de iniciativas virtuales como «América Latina le Baila al Mundo».

Desde el día 27 hasta el día 30 de agosto habrá pasacalles. El programa reúne a formaciones de distintos países y regiones. En total, son seis grupos de distintos países y regiones, y cada grupo cuenta con un alrededor de 3o integrantes, haciendo un total de aproximadamente 200 personas entre todos los grupos.