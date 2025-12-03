Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Concejala de Festejos y Tradiciones visita el belén de la Torre de los Anaya.
La Concejala de Festejos y Tradiciones visita el belén de la Torre de los Anaya. ALMEIDA

La Torre de los Anaya se llena de la magia de la Navidad con su belén: «El resultado de este año es de nuestros favorito»

El recinto también acoge la representación de la 'Ciudad de Navidad'

María Andrea Sandia

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:24

Comenta

La Torre de los Anaya acoge desde este miércoles su tradicional belén y la representación 'Ciudad de Navidad', dos obras de arte que invitan a los salmantinos a dejarse sorprender por la magia de las fiestas.

El belén, que es propiedad de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia, ha sido realizado por los belenistas Pepe Caraset y Benjamín Llorente, quienes han puesto todo de sí para darle al público salmantino una representación fiel del Nacimiento, pero con elementos distintos a las de años anteriores.

«Se representa siempre lo mismo, pero de diferente manera para que el belén sea más atractivo y las personas se animen a visitarlo», ha explicado Julián Alcántara, representante de la cofradía, durante el acto de presentación y bendición del belén y que ha contado con la participación de la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín.

Para llevar a cabo esta majestuosa obra de arte, los dos belenistas arrancaron sus trabajos el pasado mes de octubre. Una obra de la que, aseguran, estar muy satisfechos. «Estamos muy orgullosos porque este año nos ha salido muy bien. Siempre damos lo mejor de nosotros para hacer un belén que le guste a la gente, pero este año es de nuestros favoritos. Esperamos a los visitantes les guste tanto como a nosotros», han destacado Caraset y Llorente.

Por su parte, la 'Ciudad de Navidad' busca representar otra de las caras de las fiestas. En este caso el visitante dejará atrás la arena, la planicie y las escenas bíblicas para sumergirse en los paisajes típicos de los cuentos navideños con imágenes de Papá Noel volando en su trineo, adorables aldeas navideñas cubiertas de nieve y hasta una estación de esquí.

