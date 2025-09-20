«Como toque el 73897 en la Lotería...» José Ortiz ha perdido recientemente su cartera con 570 euros y otros 500 euros en lotería y espera todavía que se la devuelvan

M. B. Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:00

En Salamanca, se busca una cartera perdida que trae de cabeza a su dueño, José Vicente Ortiz, vecino de la ciudad y propietario del Café Bar Crisan. Hace ya tres días que la extravió en el Paseo del Rollo, justo al cerrar el bar, y todavía no ha aparecido.

Según explica, todo ocurrió en cuestión de segundos. Al agacharse para echar la llave de la puerta del bar, la cartera, que llevaba en el bolsillo trasero, se deslizó sin que él lo notara. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local confirman la escena: José Vicente sale con la cartera en el bolsillo trasero y, al agacharse, parece que se le cae justo delante de la puerta.

El problema es que dentro llevaba de todo: la documentación personal, varias tarjetas bancarias, entre 570 y 590 euros en efectivo y, como guinda, entre 15 y 17 décimos de lotería de distintos números, entre ellos el 73.897, 65.897 y 87.386. Un auténtico 'botín' que, para su dueño, supone más quebraderos de cabeza que otra cosa.

«La documentación la puede devolver cualquier persona sensata», comenta con esperanza, recordando que lo más duro de perder una cartera no es el dinero, sino el tiempo y los trámites que conlleva renovarlo todo. Por eso, aunque la Policía le recomendó esperar unos días antes de interponer denuncia, José Vicente lanza este llamamiento público a la buena voluntad de quien pueda haberla encontrado.

Una vez transcurridos esos días, como le aconsejaron, finalmente acudió a la Policía Nacional y presentó la pertinente denuncia, para ver si logran dar con alguna pista que le conduzca a la cartera.

También se preguntaba qué ocurriría en el caso de que los décimos resultasen agraciados. Desde Loterías, le explicaron que, al no tener constancia clara de los números de serie, no pueden asegurar cuáles son los boletos perdidos. Así, el valor de estos décimos podría dispararse desde los 500 euros de su coste hasta los premios que pudieran repartir. Además, algunos de los boletos eran de clientes y otros los había adquirido en Mallorca mediante intercambio.

Habitualmente, estas historias suelen tener un final feliz, donde la buena voluntad de las personas ayuda a que el objeto vuelva a su verdadero dueño. Y es que no se trata solo del perjuicio económico —que en este caso es considerable—, sino también del trastorno que supone renovar toda la documentación.

Dónde devolverla

La cartera o, al menos, los documentos pueden entregarse directamente en el Café Bar Crisan, donde su propietario pasa la mayor parte del día, o en su domicilio, en el Paseo del Rollo, 20-24, 6º izquierda.

Mientras tanto, él sigue confiando en que aparezca gracias a la colaboración ciudadana. Y es que, como bromea, con tanto décimo de lotería dentro, «quien la devuelva puede que no se lleve un premio en metálico, pero seguro que se gana un buen karma».