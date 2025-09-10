«Tocamos himnos del rock, aunque a veces aparecen canciones inesperadas como alguna de Michael Jackson...» El grupo salmantino TBMC actuará el miércoles 10, a las 20:30 horas, en el parque Elio Antonio de Nebrija, con un directo que recorrerá clásicos del rock y versiones inesperadas, combinando punk, metal y hard rock en una propuesta vibrante pensada para sorprender al público

Bajo las luces del parque Elio Antonio de Nebrija, los integrantes del grupo TBMC subirán al escenario este miércoles, a las 20:30 horas, dispuestos a ofrecer un concierto en el que mezclarán homenaje, reinterpretación y energía cruda. Lo que comenzó como un proyecto informal entre amigos del club 'Toros Bravos MC' se ha convertido en una de las propuestas más contundentes de la escena rockera de la ciudad.

Formado por Daniel Moreno a la batería, Raúl Martín 'Piru' a la guitarra y Joaquín Pinto al bajo y la voz, TBMC no es un grupo al uso. Ellos mismos reconocen que la banda nació hace apenas dos años, casi como un juego, un espacio para disfrutar de la música que aman: «La idea no era más que ensayar de vez en cuando, rendir un homenaje a los artistas que nos gustan y pasar un buen rato», recuerdan.

El nombre tampoco es casual. Detrás de esas siglas se esconde una mezcla de ironía y fidelidad al lugar de origen. «TBMC significa Talegazo Brutal Metal Crew. Queríamos que coincidiera con las iniciales de nuestro club, que es donde nació el proyecto y donde seguimos ensayando», explican.

Ese espíritu directo y desenfadado define también su estilo, un cóctel donde se encuentran riffs potentes, velocidad y respeto por la tradición. «Nos movemos entre el punk, el metal y el hard rock. Bebemos de todos aquellos estilos y grupos que nos gustan, y con esa mezcla hacemos una reinterpretación de los temas que más nos atrapan», cuentan.

En este sentido, el repertorio de TBMC es un viaje musical que atraviesa décadas y géneros. Desde los años 70 hasta hoy, sus conciertos incluyen clásicos de Black Sabbath, Sex Pistols, Rolling Stones, Leño o Barricada, aunque también se permiten sorpresas: «Nunca faltan esos himnos del rock, aunque a veces aparecen canciones inesperadas, como temas de José Alfredo Jiménez o incluso Michael Jackson. Nos gusta sorprender».

El criterio de selección es sencillo y democrático: «Proponemos canciones y, si los tres estamos de acuerdo y vemos que pueden adaptarse a nuestro estilo, las trabajamos. Si no encajan, se quedan en el tintero».

Como toda banda joven, TBMC ha evolucionado rápido. Sus primeros ensayos y directos estaban marcados por la improvisación y la pura energía, pero hoy hay un trabajo más consciente detrás. «Al principio todo era más caótico, ahora tenemos más control y más conexión, tanto entre nosotros como con el público. Hemos pulido el sonido y la técnica, pero seguimos dejándonos la piel en cada concierto». Ese vínculo con la audiencia es esencial.

La banda no concibe un show sin una respuesta encendida desde abajo del escenario: «Queremos crear una conexión real con el público. Que no solo escuchen, sino que sientan las canciones con nosotros y se lo pasen en grande».

Este concierto tiene un valor añadido, debido a que se trata de jugar en casa, dentro de un marco incomparable como las Ferias y Fiestas de Salamanca. «Tocar en Salamanca siempre es especial, es nuestra casa. Estar en el programa oficial de fiestas lo hace todavía más grande, porque es compartir nuestra música con nuestra gente, con amigos, familia y un público que sentimos muy nuestro», confiesan.

Para los músicos, el parque Elio Antonio de Nebrija es un escenario ideal: «Tiene un ambiente muy especial para los conciertos. Lo único que esperamos es que el público se lo pase, al menos, la mitad de bien de lo que nos lo vamos a pasar nosotros».

En cuanto a los temas más importantes para los integrantes del grupo durante sus conciertos, la respuesta es unánime: «Cada canción del repertorio es especial. Son temas con los que hemos crecido y vivido momentos importantes. Sería imposible quedarnos solo con uno». Pero el grupo TBMC no quiere vivir solo de versiones.

Por ello, los ensayos ya se orientan a la creación de material propio. «Siempre trabajamos en nuevo repertorio. Como proyecto, estamos componiendo nuestros propios temas… vamos despacio, pero avanzando».