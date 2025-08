¿Qué títulos académicos tienen los ediles del Ayuntamiento de Salamanca?

Marino Hernández Salamanca Sábado, 2 de agosto 2025, 06:45 Comenta Compartir

En un momento en el que en la política nacional no se para de hablar de las titulaciones de los cargos públicos, y si los curriculum que publican como ejercicio de transparencia se corresponden o no con la realidad, se puede decir que la Corporación municipal por Salamanca es experta, sobre todo, en leyes.

Diez de los 27 miembros de la Corporación tienen los estudios superiores en Derecho según ellos mismos declaran en la web municipal. Por parte del Partido Popular: Carlos García Carbayo, Miryam Rodríguez, Ángel Fernández Silva, Fernando Rodríguez, María José Coca y Roberto Parra. Por parte de los socialistas son María Sánchez, Fidel Francés, que también es diplomado en Relaciones Laborales, y José Luis Mateos, además de Ignacio Rivas (Vox) y el edil no adscrito Alejandro Pérez de la Sota.

Los otros dos tercios de la Corporación municipal se decantan por estudios más variados. En el PP, Almudena Parres es licenciada en Filología Inglesa, Carmen Seguín en Ciencias de la Comunicación, Fernando Carabias en Matemáticas, Ángel Molina en Psicopedagogía y diplomado en Educación Social, Vega Villar en Geografía e Historia, Luis Sánchez Arévalo en Estadística y Matemáticas y Pedro Martínez Córdoba en Ciencias de la Empresa. Carmen Macías es diplomada en Enfermería, tal y como se recoge en la página web del Consistorio capitalino.

En el Grupo Municipal Socialista los títulos académicos también resultan variados. Además de que Francés, Mateos y María Sánchez sean expertos en leyes, Elvira Sánchez es licenciada en Geografía e Historia, María del Mar Fuentes en Filología Hispánica, María Jesús Santa María en Ciencias Biológicas, Álvaro Antolín tiene un grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, Juan José García Meilán es licenciado en Psicología y Filosofía, José María Collado es licenciado en Historia y María García tiene F.P. técnico auxiliar.

La edil no adscrita María Carpio no facilita a través de la página web del Ayuntamiento de Salamanca sus títulos académicos. Sin bien es cierto que la normativa no obliga a que los concejales de las Corporaciones municipales ofrezcan esta información a través de los canales de comunicación oficiales, todas las corporaciones los han hecho públicos como símbolo de transparencia a los ciudadanos. En el caso de Carpio, en su perfil no figura su titulación, aunque cuando se presentó en la lista electoral de Vox remitió a los medios de comunicación un curriculum en el que se informaba que era diplomada en Ciencias Empresariales.

El nivel de estudios oficiales de los concejales salmantinos es importante. Hasta seis ediles tienen el título de doctor. En las filas populares Ángel Fernández Silva, en Derecho Ángel Molina en Psicopedagogía y Pedro Martínez Córdoba en Ciencias de la Empresa. Por parte del PSOE son doctores José Luis Mateos en Derecho Constitucional, Juan José García Meilán en Psicología y María del Mar Fuentes en Literatura española e hispanoamericana.

La gran mayoría de los ediles ha cursado sus estudios superiores en la Universidad de Salamanca y tienen una formación complementaria de entidades y organismo privados. Estos datos también aparecen recogidos en los perfiles de cada uno de los 27 ediles que componen la Corporación municipal que ocupa el Ayuntamiento de la ciudad hasta 2027.