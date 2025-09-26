«El Tire Pro Fest es un festival único» El consejero delegado del Grupo Andrés aseguró que es un festival que une pasión por el motor, innovación y entretenimiento que permite posicionar a Salamanca como escenario de grandes eventos

El Tire Pro Fest 2025 ha arrancado este viernes en Salamanca con una inauguración que ha reunido a autoridades, empresas y destacados pilotos nacionales e internacionales del mundo del motor. El evento, promovido por Grupo Andrés, abrió sus puertas con la presentación oficial de Iván Andrés, consejero delegado del grupo, quien agradeció el apoyo de las instituciones, patrocinadores y público asistente. Andrés destacó que el festival «sigue creciendo y consolidándose como un referente en el mundo del motor», y subrayó que el Tire Pro Fest «es un festival único que une pasión por el motor, innovación y entretenimiento, y sobre todo la oportunidad de posicionar a Salamanca como escenario de grandes eventos de proyección nacional e internacional».

Tras él, intervino el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que felicitó a Grupo Andrés por la apuesta y reconoció el esfuerzo de la organización. Iglesias aseguró que «hace tres años parecía un reto arriesgado, pero hoy el Tire Pro Fest está consolidado y sigue creciendo». Asimismo, destacó que para la Diputación «es un honor colaborar con una empresa salmantina del prestigio de Grupo Andrés» y puso en valor la colaboración público-privada como «clave para impulsar proyectos de futuro que sitúen a Salamanca como referente en España».

La inauguración contó también con la presencia de Claudia Criado (piloto de lancha T850), Domingo Ochoa (CEO de SPANIA GTA), Sergio Verdugo (joven piloto salmantino de 15 años en la Copa de España de Super Sport 300), José Manuel de los Milagros (piloto oficial de BMW España Motorsport) y Carlos Manuel Hernández Hernández (participante en el Gran Premio de La Bañeza).

Hasta el domingo 28 de septiembre, el recinto ferial acogerá un completo programa que combina exposición de vehículos y neumáticos, exhibiciones de drift, stunt, enduro, conducción 4x4, jornadas de innovación en movilidad, charlas técnicas y espectáculos familiares. Entre las grandes novedades de esta edición destaca el primer Freestyle Internacional, que reunirá a pilotos de élite mundial en una cita especial que se celebrará el sábado por la noche.

Precisamente la jornada del sábado 27 se presenta como una de las más intensas del festival, con actividades desde primera hora. A las 11:00 horas el público podrá ponerse al volante del Volvo más seguro del mundo en una prueba de seguridad y asistir al Challenge Sonoro de Pirelli con medición de ruido. Poco después, a las 11:30, arrancará el Tire Test by Dunlop y la clasificación abierta de SimRacing, además del GP de Resistencia Scalextric en el Circuito Hankook iON. El mediodía estará marcado por la carrera Hypercar en el Pabellón Central y, a las 12:30, por el espectacular Show Pirelli Stunt con la participación de Juanan del Fresno, especialista en películas como Misión Imposible 7, y Meri Bernal, única piloto stunt en España y doble de riesgo en series como El cuerpo en llamas. A las 12:45 se abrirá el Área Gastro con food trucks y, de forma paralela, habrá charlas técnicas, un circuito de karts eléctricos para niños, demostraciones de camperización y un show especial en la Michelin Arena con Joan Pedrero, veterano del Dakar, y Sara García, subcampeona del Dakar féminas 2021 y campeona de España de Rally 2023.

La tarde continuará con exhibiciones de patinetes eléctricos ZWheel a las 13:30, sorteos y actividades familiares en el área Goodyear, nuevas tandas del GP de Scalextric y los entrenamientos del Freestyle Internacional. A partir de las 18:00 el Pabellón Central acogerá varias charlas temáticas sobre el mundo del motor, desde la recuperación de un coche afectado por la DANA hasta el papel del cine en la automoción o la experiencia de Spania GTA como fabricante de superdeportivos. A las 19:00 habrá exhibiciones de equipos universitarios y la jornada culminará a las 21:00 con el esperado Freestyle Internacional, que reunirá a pilotos de referencia mundial en una de las citas más espectaculares del Tire Pro Fest.