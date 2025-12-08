¿Qué hay más en Salamanca, Conchas o Inmaculadas? En la provincia salmantina residen un total de 363 mujeres con el nombre de Inmaculada, mientras que 469 se llaman Concepción

Clara Delgado Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:39

La Catedral Nueva no solo atrae por su arquitectura y riqueza artística, sino también por las historias que alberga en su interior. Una de ellas gira entorno a un cuadro de la Inmaculada Concepción. El lienzo apareció, siglos atrás, acuchillado en un altar callejero colocado junto a la actual Plaza del Mercado, con varias letras borradas del lema «Sine labe concepta», atacado por un partidario de la opción maculista. Aquel lema, que se oficializaría más tarde en el año 1854, generaba tensiones entre devotos y detractores.

Aunque los tiempos han cambiado, la devoción por la Inmaculada Concepción ha dejado su huella incluso en la onomástica local, una festividad que se celebra este 8 de diciembre. No se sabe si en honor o no a ese desagravio que se produjo hace siglos, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Salamanca en el pasado año 2024 residen un total de 363 mujeres que se llaman Inmaculada, un nombre cuyas poseedores cuentan con una media de edad de 49,6 años.

Las Concepciones no se quedan atrás, ya que en la provincia residían a fecha de 2024, 469 mujeres con este nombre aunque esta vez la edad media de estas personas aumenta: 68,9 años.

Ambos nombres con el paso de los años, han ido perdiendo vigencia en la provincia ya que, según lo publicado por el INE, en el año 2012, 681 mujeres se llamaban Concepción en la provincia, mientras que en ese mismo año, había 414 Inmaculadas en ese mismo año 2012.

El nombre de Concepción también gana a la hora de registrar cuándo fue la última vez que se puso en la provincia, que fue en la década de los 2000 cuando a cinco niñas salmantinas las bautizaron con este nombre. Por otro lado, el nombre de Inmaculada se puso por última vez a una niña en la década de los años 90, cuando, concretamente, 16 nacimientos registrados.

La distribución geográfica en la provincia muestra igualmente diferencias notables. Villarino de los Aires encabeza la lista de municipios con más Concepciones por cada mil habitantes (14,3 por mil), seguida de Cantalapiedra (11 por mil). Con los datos del año 2024, la capital salmantina cuenta con 253 residentes con el nombre de Concepción.

En cuanto a las Inmaculadas, el municipio de Peñaranda de Bracamonte se sitúa a la cabeza, con un 2,5 por mil, seguida de la capital, Salamanca, con un 2,4 por mil. Concretamente, en la propia capital charra hay registradas 194 mujeres con este nombre.

Sevilla y Valencia son las provincias de la geografía española en las que hay un mayor número de mujeres con el nombre de Inmaculada, mientras que el nombre de Concepción se puede ver más en ciudades como Madrid y Barcelona.

Así, siglos después de aquel acto de vandalismo, la historia de un lienzo acuchillado convive con la memoria viva de los nombres que los salmantinos siguen transmitiendo de generación en generación y que un día como hoy, 8 de diciembre, celebran en su honor.