Tiempo de visita mínimo en el punto de encuentro familiar por la alerta sanitaria

Reabierto tras el estado de alarma, el Punto de Encuentro Familiar (PEF) ha modificado algunas condiciones para las familias rotas que intercambian a sus hijos en esta céntrica casa, ahora con un tiempo máximo de una hora de estancia o visita. Durante la cuarentena algunas familias con relaciones conflictivas acudieron a la Comisaría de la Policía Local para dejar o recoger a los menores con el otro excónyuge.

Además de la alfombra de desinfección y el uso de gel hidroalcóholico, le medida más visible ha sido la retirada de los juguetes con los que se entretenían los pequeños. Ahora son los menores quienes los llevan con ellos. “Los niños”, dice el psicólogo Jesús de la Torre, coordinador del Punto de Encuentro, “llegan contentos con su mascarilla. Hasta los pequeños de dos y tres años traen mascarilla (aunque también se la quitan). No extrañan que nosotros las llevemos, ni rechazan que les echemos hidroalcohol”. También es de un solo uso el menaje de la cocina, que se puede utilizar durante las meriendas, ahora que las condiciones de uso de la casa han cambiado.

Entre los menores, la franja de edad que más acude al PEF es de 3 a 12 años. Y tras su reapertura, los bebés deben ir en su sillita, ya que los profesionales del centro ya no cogen en brazos a quienes aún no caminan. Desde el PEF han seguido trabajado durante el estado de alarma, ayudando a gestionar los lugares y horas de las entregas y recogidas de los menores. También han atendido llamadas y no han recurrido al ERTE. En el confinamiento, sobre todo inicialmente, “hubo muchas familias que dejaron de hacer las entregas de los niños porque tenían miedo al virus, o vivían en otras provincias y no sabían si les iban a multar o no. Usuarios que residen en Madrid no vinieron a Salamanca a por sus hijos pon temor a ponerlos en riesgo”. Pese a que el PEF es utilizado por parejas con desavenencias, ha habido quienes durante la cuarentena “han llegado a acuerdos por su cuenta para entregarse a los niños, sin necesidad de ayuda”.