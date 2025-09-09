The Third Rule hacen las delicias de los espectadores en el Elio Antonio Nebrijia Se combinó la sensibilidad melódica y fuerza instrumental

La Gaceta Martes, 9 de septiembre 2025, 22:31 Comenta Compartir

Los salmantinos pudieron disfrutar en la tarde de este martes del concierto del grupo de rock salmatino de The Third Rule en el parque Elio Antonio Nebrijia.

La actuación, versátil y apta para todos los públicos, tuvo lugar en un enclave único y se disfrutó de un repertorio que combinó la sensibilidad melódica y fuerza instrumental. La banda deslumbró con su estilo fresco, ecléctico y personal, mezclando los estilos del indie, el britpop y el post-punk para seguir celebrando las Ferias.

Temas

Salamanca

Música