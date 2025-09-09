Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del concierto de The Third Rule. LAYA

The Third Rule hacen las delicias de los espectadores en el Elio Antonio Nebrijia

Se combinó la sensibilidad melódica y fuerza instrumental

La Gaceta

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:31

Los salmantinos pudieron disfrutar en la tarde de este martes del concierto del grupo de rock salmatino de The Third Rule en el parque Elio Antonio Nebrijia.

La actuación, versátil y apta para todos los públicos, tuvo lugar en un enclave único y se disfrutó de un repertorio que combinó la sensibilidad melódica y fuerza instrumental. La banda deslumbró con su estilo fresco, ecléctico y personal, mezclando los estilos del indie, el britpop y el post-punk para seguir celebrando las Ferias.

