The Third Rule hacen las delicias de los espectadores en el Elio Antonio Nebrijia
Se combinó la sensibilidad melódica y fuerza instrumental
La Gaceta
Martes, 9 de septiembre 2025, 22:31
Los salmantinos pudieron disfrutar en la tarde de este martes del concierto del grupo de rock salmatino de The Third Rule en el parque Elio Antonio Nebrijia.
La actuación, versátil y apta para todos los públicos, tuvo lugar en un enclave único y se disfrutó de un repertorio que combinó la sensibilidad melódica y fuerza instrumental. La banda deslumbró con su estilo fresco, ecléctico y personal, mezclando los estilos del indie, el britpop y el post-punk para seguir celebrando las Ferias.
