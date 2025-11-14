The New y The Other Salón del Café: dos espacios únicos para disfrutar y celebrar en el corazón de Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

El Salón del Café abrió sus puertas en 1997. Con una trayectoria de más de 25 años, el establecimiento siempre ha destacado por la calidad, atención personalizada y un servicio de mesa que, como destaca su gerente Tito Aparicio, «cada vez es más difícil encontrar en la hostelería salmantina».

Desde entonces, este establecimiento se ha convertido en un referente local gracias a su cuidada selección de cafés especiales, copas premium y batidos naturales elaborados con primeras marcas. Todo ello en un ambiente acogedor y con un equipo que mantiene la ilusión del primer día.

A tan solo unos minutos uno del otro, The New Salón del Café, en la calle El Aire nº 1, y The Other Salón del Café, en la calle Azucena, ofrecen diferentes propuestas con el mismo objetivo de crear espacios agradables para disfrutar en buena compañía o celebrar eventos privados con todas las comodidades.

El primero, The New Salón del Café, está abierto todos los días del año desde las 15:00 horas. Cuenta con dos plantas, una de ellas dedicada al día a día y otra, en la parte superior, que dispone de un reservado para unas 40 personas. Este espacio es ideal para pequeñas celebraciones en formato cóctel, donde los asistentes pueden disfrutar de un catering completo con bebida incluida y de una atención cuidada al detalle.

Por su parte, The Other Salón del Café, inaugurado en 2023, tiene un formato diferente y se orienta principalmente a los fines de semana. Abre viernes, sábados y domingos a partir de las 16:00 horas, y amplía este horario durante épocas festivas como Navidad, Semana Santa o Ferias. Su espacio es más amplio y se alquila de forma íntegra para eventos privados, ofreciendo total exclusividad a los clientes.

Celebración de eventos

Ambos locales están concebidos como lugares versátiles y elegantes para la celebración de todo tipo de eventos privados: bautizos, comuniones, cumpleaños, reuniones de empresa, encuentros de amigos o incluso bodas pequeñas que buscan un entorno íntimo y diferente.

«Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente», explica Tito Aparicio. «Pueden elegir desde un número cerrado de copas con ticket o barra libre, hasta un servicio de catering completo, cortador de jamón, menú degustación o recena».

Además, el equipo ofrece todos los extras necesarios para que los anfitriones no tengan que preocuparse por nada: DJ para la música, candy bar, animación infantil, música en directo y seguridad en puerta. Todo está pensado para que cada evento sea único.

Uno de los aspectos que más valoran los clientes es el servicio en mesa con bandeja, una práctica que distingue a ambos locales del resto de la oferta hostelera. «Es algo que está desapareciendo, pero que nosotros mantenemos porque es parte de nuestra identidad», señala Aparicio.

La calidad del producto, la presentación cuidada y la atención cercana completan una experiencia que combina lo mejor del café clásico con la sofisticación de un espacio moderno y funcional. En verano, además, ambos locales disponen de terraza, lo que amplía sus posibilidades como punto de encuentro en pleno centro de Salamanca.

Contacto

Calle Aire, 1. Calle Azucena, 11. 37001, Salamanca

923711711 / 691526473

