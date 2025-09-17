Registrado un terremoto de 2,3 en la escala de Richter a un paso de Salamanca El sismo ha sacudido el término conocido como Castanheira, en Portugal

Un terremoto de magnitud 2,3 en la escala de Richter, ha sacudido la zona portuguesa de Castanheira, cerca del municipio de Vilaflor, junto a la frontera con Salamanca, este miércoles 17 de septiembre a las 11:11 horas, según los datos en tiempo real proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto ha ocurrido a unos 45 km de municipios de la frontera como Aldeadávila de la Rivera, y a un nivel superficial, ya que se ha producido a 0 km de profundidad según señalan los datos ofrecidos por la página.

La magnitud de este temblor es baja por lo que es bastante improbable que haya sido percibido por la población local, aunque este sismo rompe con la 'tranquilidad' sísmica que se ha vivido en la provincia y sus fronteras en las últimas semanas.

