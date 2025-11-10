Las terrazas anuales se enfrían: descienden un 20% tras la pandemia La menor preferencia por espacios al aire libre y el alza de las tasas, detrás de la caída. 388 establecimientos mantienen sus veladores este invierno frente a los 486 del año 2022

Los salmantinos van dejando la pandemia atrás y la preferencia por los espacios abiertos para consumir en la hostelería también desciende. A esto se suma el incremento de las tasas de terrazas en la capital y el cierre de bares en los barrios, afectados por la falta de actividad, los altos costes y la escasez de mano de obra, factores que también han llevado al cierre de establecimientos en el medio rural. Todo ello combinado da como resultado que el número de terrazas anuales en la capital haya caído un 20% respecto a las cifras de 2022.

Según fuentes municipales, el pasado lunes se retiraron de la vía pública 319 terrazas con licencia parcial, es decir, con autorización para atender al público entre marzo y el primer fin de semana de noviembre. De este modo, quedan en la capital 388 terrazas anuales, una cifra sensiblemente inferior a las 486 que afrontaron el invierno de 2022.

«Han subido las tasas municipales de las terrazas, pero es verdad que estos espacios exteriores compensan mucho, porque especialmente para los locales pequeños se convierten en un bar más», explica Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, quien matiza que «muchos profesionales viven en Salamanca de las terrazas». Asimismo, advierte de la progresiva reducción de bares en los barrios de la capital: «Pasa un poco como en los pueblos, se están cerrando».

Entre las terrazas que han cerrado con el inicio de noviembre se encuentran las de la calle Van Dyck, que dentro de la ordenanza cuenta con una calificación especial. Por estar en una Zona de Especial Interés Gastronómico, pueden ocupar la calzada en los casos en los que las aceras son demasiado estrechas. Este segundo año tampoco han podido afrontar la temporada parcial completa. «Empezamos como mes y medio más tarde para dejar espacio a los vecinos para aparcar, ya que se había reducido las plazas por las obras de los entornos escolares», explica Javier Gómez, responsable de un emblemático establecimiento de esta calle. A pesar de ello, la temporada cerró en positivo. «Estamos muy contentos porque la apertura de las terrazas ha sido muy positiva para todos, tanto en ingresos como en la creación de puestos de trabajo», señala, además de apuntar que ha decidido mantener a todos los camareros contratados para la temporada de terraza. «Si son buenos, prefiero seguir con ellos aunque estos cuatro meses tenga menos trabajo».

Van Dyck, volcado en recuperar el Carnaval

Los hosteleros de la zona de la calle Van Dyck empezarán de forma inminente las reuniones para preparar las actividades de Navidad, pero sobre todo para recuperar el Carnaval en el barrio. «Se celebró aquí toda la vida y creemos que recuperarlo sería bueno para los negocios y para la ciudad», aclara el hostelero Javier Gómez. El objetivo es que el colectivo apoye a la asociación de vecinos del barrio, la que tiene la iniciativa en este asunto, para consolidar el Carnaval en la zona.

Subida de las tasas de la terraza anual

En el año 2024 la subida de la tasa anual de las terrazas se centró en los barrios, donde se incrementó un 37,4%. Este año 2025 la subida se ha centrado en las terrazas anuales del centro de la capital, donde el precio se ha incrementado un 59%. Así, al hostelero le sale más rentable pasarse a la temporada parcial.