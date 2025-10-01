Termina un septiembre más cálido de lo habitual

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El mes de septiembre llega a su fin y, con él, atrás quedan las temperaturas veraniegas. Como informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los próximos días en Salamanca predominará el tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos y temperaturas agradables (con máximas en la capital entre 24 y 25 grados y mínimas entre 10 y 12), ligeramente por encima de lo habitual para estas fechas, y vientos en general flojos de dirección variable.

Por su parte, el sábado aumentará la nubosidad al paso de un frente frío, que en principio será poco activo, por lo que la probabilidad de lluvia es bastante baja. Aunque con cierta incertidumbre por el plazo de predicción, según asegura la AEMET, lo más probable es que en la jornada del domingo bajen ligeramente las temperaturas, con una máxima de 22 grados y una mínima de 8, predominando los cielos poco nubosos. «La estabilidad atmosférica parece que se prolongará durante la semana siguiente, con temperaturas en ascenso, por encima de lo habitual para esta época del año y predominio del tiempo seco y estable», reconoce el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León, Manuel Mora.

Como explica, «a mediados de octubre es posible que cambie la situación de estabilidad, pero a tan largo plazo no es posible hacer predicciones fiables».

En lo que se refiere al mes de septiembre, y aún con datos provisionales, afirman que en general ha sido un mes cálido, «con una anomalía que probablemente esté en 0,7 grados por encima del valor de referencia, pero con fuertes contrastes de temperatura», explica Mora. «Este carácter cálido se debe a un notable episodio registrado entre los días 14 y 19, con máximas superiores a 30ºC en Salamanca, incluso por encima de 35 los días 17 y 18». Para contrarrestar, poco después se produjo un episodio frío entre los días 21 y 24, cuando las temperaturas máximas apenas llegaron a 20ºC en Salamanca.