Más de un tercio de los asalariados de Salamanca no ingresan ni el salario mínimo Las nóminas de los 117 salmantinos que más cobran suman más de 27,7 millones de euros

Aunque el sueldo medio del salmantino haya crecido un 19 % en los últimos cinco años, lo cierto es que más de un tercio de los asalariados de la provincia ingresaron el pasado año menos del salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2024 era de 15.876 euros al año. Conforme a los datos publicados por la Agencia Tributaria, un 36,6 % de los trabajadores ingresaron menos de esta cantidad.

De los 135.105 asalariados de la provincia, 24.897 no llegaron a ingresar el pasado ejercicio ni la mitad del SMI. La retribución media anual entre esos salmantinos fue de 3.241 euros. Un número muy similar de salmantinos, 24.540, cobraron en 2024 más de la mitad del salario mínimo pero sin llegar a superarlo —una media de 12.154 euros—.

¿Cómo es posible que tantas personas cobren menos de lo legalmente establecido? La Agencia Tributaria elabora esta estadística en función de los ingresos que perciben los contribuyentes a partir del rendimiento del trabajo, pero no tiene en cuenta si han trabajado un mes o todo el año. Así, muchos de los salmantinos que no llegan al SMI, conforme a esta estadística, es porque no han estado dados de alta durante la mayor parte del ejercicio.

Del otro lado, se encuentran 115 salmantinos que el pasado ejercicio ingresaron más de diez veces el SMI. Las retribuciones a este grupo de asalariados sumaron en 2024 más de 27,7 millones de euros. Al mes percibieron una media de 17.236 euros.

Pero el grupo más numeroso es el formado por los salmantinos que perciben entre una y dos veces el salario mínimo. Son casi el 41 % de los trabajadores, más de 55.300, y perciben una nómina anual bruta de 22.114 euros.

