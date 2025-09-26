La tercera edición del Tire Pro Fest abre hoy sus puertas en el Recinto Ferial Este evento trae como un espectáculo de Freestyle de motocross como novedad este año

Una de las exhibiciones de motos que se desarrollaron en el anillo del Recinto Ferial Provincial en la edición del año pasado.

M. B. Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:45

La tercera edición del festival Tire Pro Fest abre sus puertas a partir de las 11:00 en el recinto Ferial de la Diputación. Un evento organizado por el Grupo Andrés, y que se ha posicionado ya como un referente nacional e internacional dentro del mundo del neumático y el motor.

Durante todo el fin de semana, los fans y profesionales de este apasionante sector podrán disfrutar de pilotos como el subcampeón del Dakar, Gerard Farrs, además de exhibiciones, exposiciones de vehículos y neumáticos de todas las gamas, ponencias y shows para todas las edades.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 11:30 horas, a cargo de autoridades locales y regionales. El programa continuará con un GP de resistencia de Scalextric. Desde las 12:00 hasta las 17:00 horas se celebrará un campeonato de simuladores único, abierto a todo el público del evento. A las 13:00 horas se abre el circuito de Karts para niños y dará inicio también la primera de las charlas, a cargo de la Policía Local sobre los avances tecnológicos en la investigación de accidentes, con la participación de Rodrigo Calvo y Pablo Álvarez. Posteriormente intervendrán los equipos universitarios EUSRacing y Fórmula USAL.

Ya por la tarde, tendrá lugar una de las pruebas de seguridad con «ponte al volante del Volvo más seguro del mundo». Sobre las 16:00 horas comenzará la primera de las jornadas sobre innovación.

A partir de las 17:00 horas será el turno de la «rodada» de Sergio Verdugo, y del Show Michelín Arena que contará con la participación de Sara García -subcampeona del Rally féminas 2021 y Campeona de España de Rally 2023- además de las exhibiciones de la Policía Nacional.

El viernes continuará a las 17:30 horas con las semifinales del GP Tire Pro Fest Simracing, y una exhibición 4x4 Masterclass a cargo de Masía Pelarda. La final será a las 18:30. Dentro del programa de exhibiciones a las 18:45 será la hora del manejo de patinetes eléctricos Zwheel. A las 19:00 horas, comenzará el Show Pirelli Stunt, con el piloto Cuadrado Stunt que destaca por su estilo técnico y agresivo.

Para ir finalizando las charlas, a las 19:45 horas, «Adrenalina sobre ruedas» con la participación de Ángel Campos y Cuadrado Stunt. La jornada concluirá a las 20:00 horas con el concierto de DJ Sunset Session.

El Festival Pro Fest continuará hasta el día 28 con un amplio programa de actividades, que aspira superar los 25.000 visitantes de la edición del año pasado. Como novedad acogerá el I Freestyle Internacional Tire Pro Fest, el sábado a las 21.00 horas con pilotos de la talla de Bice Izzo y Paul Manesse, junto a dos pilotos internacionales. La entrada a este espectáculo será independiente a la entrada general del recinto .

El evento consta de tres días destinados a amantes del motor, donde se reunirán pilotos de diferentes modalidades como Gerard Farrés, Víctor López, Alba Sánchez o Sergio Verdugo.

El festival tendrá igualmente otros atractivos como una Ruta Motorista por la provincia de Salamanca, un Paseo Solidario con coches de alta gama promovido por GT Drivers para niños y familiares de Pyfano y Aviva.

De este modo Salamanca acogerá del 26 al 28 de septiembre una de las citas más importantes del mundo del neumático y el motor.