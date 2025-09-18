Las temperaturas mínimas que se esperan para esta madrugada serán poco habituales en septiembre El termómetro se espera que no baje de los 19 grados en la madrugada tras rozar los 36 grados en la capital este jueves

Ángel Benito Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:30

Tras un breve paréntesis de un verano muy cálido, la capital está viviendo la continuidad del periodo de estío con temperaturas que recuerdan más a julio que a la cercanía del otoño. Esta misma madrugada se prevé que la temperatura no baje de los 19 grados, algo muy poco habitual y en el límite de lo que se considera noche tropical (a 20 grados). De hecho, desde hace cinco años no se registraba una mínima de 19 grados en septiembre.

La ciudad ha alcanzó este jueves los 35,5 grados en la capital y varios puntos de la provincia entre los más cálidos de Castilla y León (Vitigudino y Saelices el Chico con 37 grados). La máxima histórica se encuentra en los 37,5 grados alcanzados en 2006.

Pasado el ecuador del mes de septiembre, la temperatura media ha sido de 20,4 grados, dos por debajo del récord de 2018, mientras que la media de las máximas ha sido de 28,3, cercanas a los 30,2 registrados también en 2018 en el septiembre más caluroso que se recuerda.

El balance del verano de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León refleja que la temperatura media en Salamanca en el trimestre de junio a agosto fue de 22,4 grados, una diferencia de 1,7 º más respecto al periodo considerado de referencia entre los años 1991 y 2020. En cuanto a las efemérides alcanzadas, en el mes de junio se alcanzó la media de las máximas más alta en Matacán con 31,1 respecto a los últimos registros.

Previsión de un otoño cálido y seco

El otoño arrancará en Castilla y León con temperaturas más altas de lo normal y precipitaciones por debajo de la media, según la previsión estacional publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los modelos apuntan a que el trimestre septiembre-octubre-noviembre será cálido, con una probabilidad de entre el 60 y el 70 por ciento, mientras que las lluvias tienen un 45 por ciento de posibilidades de situarse por debajo de los valores habituales. Una tendencia que, de confirmarse, prolongaría el escenario de sequía que afecta a buena parte del territorio.