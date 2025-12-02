Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrevistas de trabajo express para hostelería. ARCHIVO

«El tejido empresarial está al límite y urge una reforma económica para crear empleo»

Los empresarios piden un reforma que reduzca la presión fiscal, los costes crecientes y la incertidumbre regulatoria

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:35

El empresariado salmantino detecta un «estancamiento» del mercado laboral de Salamanca, tal y como se desprende del descenso de los datos de contratación. Ante ello, reclaman que se refuercen las políticas de competitividad así como una reforma que reduzca la presión fiscal, los costes crecientes y la incertidumbre regulatoria que frenan la inversión y el crecimiento de los negocios.

El presidente de la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán, advierte de que aunque el dato del paro de noviembre es positivo, «las empresas están al límite y afrontan un invierno que será durísimo». Según explica, muchos negocios continúan «asfixiados por el incremento de costes, la menor demanda interna y un marco regulatorio cambiante que dificulta cualquier planificación a medio plazo». Rollán recalca que esta combinación «está frenando decisiones de inversión, ralentizando la contratación y comprometiendo la capacidad de las empresas para sostener el empleo».

Desde CES insisten en que la estabilidad normativa y la moderación fiscal son imprescindibles para consolidar la recuperación laboral. «No podemos seguir aumentando la presión fiscal, las cotizaciones o las cargas administrativas sin poner en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia», señala Rollán. A su juicio, cada nueva obligación regulatoria o incremento de costes «impacta de manera inmediata en la inversión privada y, por tanto, en la generación de empleo». Por ello, CES pide un cambio profundo en la política económica.

Por su parte, CEOE-CEPYME Salamanca alerta de «la necesidad de reforzar medidas que impulsen la productividad, la inversión y la competitividad empresarial, factores determinantes para consolidar empleo estable y evitar retrocesos en el mercado laboral provincial». Desde la confederación remarcan que «Salamanca tiene un tejido empresarial sólido, pero necesita un entorno regulatorio y económico que acompañe».

«Es imprescindible priorizar inversiones que generen actividad, impulsen la modernización de las empresas y permitan mantener el ritmo de creación de empleo», añaden. La organización empresarial insiste en que «el Diálogo Social debe seguir siendo la herramienta clave para abordar las necesidades del mercado laboral, especialmente en un contexto en el que la desaceleración económica comienza a hacerse visible tanto en la Comunidad como en la provincia». Y se ofrece a colaborar con la administración y los agentes sociales para lograrlo.

