El 80% de los técnicos sanitarios de Salamanca apoya la huelga El paro de estos profesionales continúa durante el viernes, el lunes y el martes

Clara Delgado Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 18:40

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) salieron este jueves a las calles de Salamanca a manifestarse, en protesta por la falta de avances por parte del Ministerio de Sanidad, el de Hacienda y las consejerías autonómicas. Esta huelga continúa hoy, además de el lunes y el martes.

Concretamente, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud, en Salamanca se ha registrado un seguimiento de la huelga del 80%, lo que representa una de las cifras más elevadas de las provincias de la Región, solo por detrás de Segovia. Según estos datos, un total de 124 profesionales en Salamanca han secundado el paro durante la mañana de este jueves.

«Queremos una homologación de nuestra titulación al resto del mundo y de Europa, porque en el resto de Europa las titulaciones de los técnicos superiores sanitarios son titulación universitaria de primer ciclo, y aquí no», reconoció Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio. Entre las reivindicaciones figura también la inclusión de la profesión como sanitaria titulada y regulada en el Estatuto Marco del personal sanitario, así como la necesidad de que en el nuevo nivel 5 se reconozca el título habilitante para ejercer la profesión, algo que actualmente no está contemplado. «No pedimos más dinero, no va a costar ni un euro más, es un problema de voluntad política», subrayó Rodríguez.

El presidente de la asociación también cuestionó la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de incumplir los acuerdos alcanzados durante reuniones previas. «Nos engañó, y eso es lo peor que puede hacer un político», destacó.

Con gritos de «ministra, escucha, los técnicos de lucha», decenas de profesionales se reunieron en las puertas del Hospital para reivindicar sus peticiones.

«Los técnicos somos la raíz que une a todo el Hospital. Nuestro trabajo es muy necesario», apuntó Paula Hernández, una técnico salmantina que secundó esta huelga.

Temas

Sanidad

Salamanca

Paro