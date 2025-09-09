Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores La causa médica anuló el acuerdo y ya se han reembolsado los 63.300 euros pagados a la artista

La suspensión del concierto de Rosario Flores de estas Ferias 24 horas antes de que empezara es tan inusual que hay que remontarse 23 años para ver algo parecido: la suspensión del concierto de la banda británica Oasis que no pudo actuar por una faringitis del cantante. Eran las 22:30 horas del pasado domingo cuando la empresa adjudicataria del contrato de la pequeña de «los Flores» comunicó al Ayuntamiento que la actuación no podía llevarse a cabo por causa de fuerza mayor, en concreto por enfermedad de la artista, aportando documentación acreditativa. Una de las cláusulas del acuerdo libera de las obligaciones en supuestos de fuerza mayor tanto a la cantante como a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Progreso, entidad del Consistorio salmantino.

Así, el pliego quedó resuelto y la cantante, obligada a entregar a la Fundación las cantidades abonadas que ya han sido ingresadas, según fuentes municipales. Los trabajadores de la entidad se pusieron de inmediato a tramitar la resolución del contrato mientras la empresa a través de la que se contrató a Rosario buscaba una alternativa. Una hora después de comunicar la baja ya estaba sobre la mesa que el cantante Antonio José la podía sustituir en una de las noches más importantes del programa de Ferias: la del Día de la Virgen de la Vega. «Buscaron sobre todo a artistas que hubieran acabado ya su gira y que pudieran venir a la ciudad en solo unas horas», explica la concejala de Festejos, Carmen Seguín, que vivió esos momentos con gran nerviosismo. «Se me paró el corazón», confiesa al recordar cuando le comunicaron que la cantante no podía actuar.

Ya de madrugada, los trabajadores de la Fundación contrataron a Antonio José a través de un procedimiento de urgencia. Así, tras una noche de vértigo, se reembolsaron al Ayuntamiento los 63.300 euros más IVA abonados a Rosario y se materializó el nuevo contrato de su sustituto por 47.700 euros más IVA. «No era un concierto cualquiera, era el del día de la Patrona», insiste Seguín. La concejala reconoce el esfuerzo realizado por la plantilla de la Fundación y la dificultad añadida de encontrar un artista como alternativa a menos de 24 horas que estuviera en disposición de desplazarse a Salamanca junto al resto de su equipo. «Exploramos la opción de adelantar el concierto de José Mercé, pero el cantante no podía con tan poco tiempo», matiza.

Oasis: La faringitis que provocó la suspensión

Lo sucedido en el año 2002 con la banda británica Oasis se asemeja a lo ocurrido el pasado domingo con la cantante Rosario Flores. Hace 23 años los hermanos Gallagher se anunciaron como el plato fuerte del programa de la Capitalidad Cultural para el 23 de julio. Esa misma mañana el grupo confirmó que su cantante, Liam Gallagher, había recibido la orden médica de no cantar durante 24 horas porque estaba aquejado de una faringitis y una infección en el oído izquierdo.

273.000 euros pagados al grupo británico

Hace 23 años el contrato con Oasis incluía un blindaje especial que les garantizaba sus honorarios si la actuación se cancelaba por prescripción médica. Por eso la banda de los hermanos Gallagher cobró 204.334 euros de los 230.067 euros firmados inicialmente por su fallida cita en la plaz de toros. Pero Oasis cumplió con el público salmantino y regresó ese mismo año en noviembre al pabellón de Würzburg. Al ser un recinto de menor aforo, la banda cobró 69.116 euros. En total, su paso por Salamanca les generó 273.000 euros.

Salvados por el seguro con Vanesa Martín

En el año 2022 la lluvia obligó a suspender el concierto de la cantante Vanesa Martín. A diferencia de lo ocurrido con Rosario, dado que la suspensión de debió a motivos de seguridad por riesgo eléctrico, los costes los cubrió el seguro.

