Suspensión de cirugías por la huelga de la TCAE, que Sacyl cifra en Salamanca en el 14% Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería piden ser catalogados como C1

Javier Hernández Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:33

La huelga nacional de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería también ha impactado en Salamanca, donde se han tenido que suspender cirugías programadas por falta de TCAE suficientes en el bloque quirúrgico.

Algunos de los afectados lamentaban que «es un trastorno para los pacientes y los familiares que, además, genera un coste para la sanidad, porque habíamos ingresado el día anterior y nos han mandado a casa». Cristina explica: «Iban a operar a mi marido de las cervicales, pero después de prepararle y bajarle al quirófano, nos dicen que no le pueden operar debido a la huelga y nos han mandado a casa. He subido con otra mujer que había ingresado a las 7:30 junto a su hermano y también les mandaban a casa», criticaba.

Los servicios mínimos pactados estipulaban que de los cerca de 800 profesionales de esta categoría con los que cuenta el Hospital de Salamanca, durante el turno de mañana tenía que haber, al menos 164 efectivos para garantizar la asistencia de urgencia. Pese a los servicios mínimos -similares a un día festivo- el paro ha influido en la actividad programada, según confirman los usuarios.

A media mañana, decenas de TCAE se manifestaron en el paseo de San Vicente. La representante del sindicato TCAE Causa, Mar Roncero, recordó que el motivo de la huelga es que «son muchos años sin que se reconozca el título, porque la categoría profesional en la que están los TCAE en C2 y debería ser C1». Sobre el impacto del paro, Roncero indicó que «USO ha sido el sindicato que apostó en España por este colectivo y no sabemos datos nacionales, pero los servicios mínimos ya son de por sí muy mínimos porque nuestra ratio siempre es muy baja, precisamente, por el hecho de considerarnos como C2. Esto no ha hecho más que empezar», concluyó Mar Roncero.

Sacyl informó de que el seguimiento de la huelga en Salamanca durante el turno de mañana ha sido del 14%.