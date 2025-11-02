Suspendido el servicio de limpieza por San Martín de Porres Se solicita a los ciudadanos evitar sacar la basura durante la noche del lunes. Un equipo de acción inmediata atenderá urgencias

Con motivo de la festividad de San Martín de Porres, este lunes, 3 de noviembre, no se llevará a cabo el servicio de limpieza y de recogida de residuos en Salamanca.

El receso tendrá lugar desde las 6:00 horas del lunes hasta las 6:00 horas del martes, 4 de noviembre. No obstante, estará disponible un equipo de acción inmediata para solventar las urgencias que puedan surgir a lo largo de esas 24 horas.

Durante este tiempo, se solicita a los vecinos que se abstengan de sacar la basura con el fin de evitar acumulaciones innecesarias, dado que se trata de la única jornada del año en la que no se presta este servicio.

