La surrealista anécdota de Martina Klein con la Reina Letizia: «Le pisé el pie y...»

E. P. Viernes, 25 de abril 2025, 12:46 Comenta Compartir

Martina Klein forma parte del selecto club de 'top models' de nuestro país junto a nombres como Nieves Álvarez, Eugenia Silva, Judit Mascó o Vanesa Lorenzo que, pese al paso de los años -y con todas rondando sino superando los 50- continúan encabezando el ranquing de las modelos más queridas y cotizadas en cualquier pasarela que se precie.

De ahí que la catalana, que lleva una vida tranquila en Barcelona junto al extenista Álex Corretja y la hija que tienen en común Érika (8) se haya convertido en una de las protagonistas de la primera edición del 'Elle X Lactourea Skin Festival', apoyando el cuidado de la piel de una forma natural a través de la hidratació continua.

Un evento en el que, a pesar de que además de modelo también es actriz, Martina se ha pronunciado sobre el debut sobre las tablas de Terelu Campos con la obra teatral 'Santa Lola' este fin de semana en Valladolid. Asegurando que ella no es nadie para darle ningún consejo, le ha deseado «mucha mierda», asegurando que le parece «súper bien» que la hija de María Teresa Campos pruebe suerte como actriz teatral: «Hay que probar nuevas cosas, que la vida siempre sea un reto. Me parece bien que no te quedes con nada en el tintero y que vivas la experiencia, de todo se aprende».

Y ha sido cuando le hemos preguntado por la encuesta que señala que la Reina Letizia es la mejor embajadora que tenemos en España cuando la modelo ha revelado la anécdota que comparte con su Majestad y que nunca había contado hasta ahora. «Yo le pisé el pie» ha confesado entre risas. «Fue sin querer y le pedí perdón. Pero sí, fue en la boda de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo. Y estaban, pues ellos (los Reyes) no sé, estaban acabados de casar. Y estábamos charlando y le pisé el pie. Pero ya está. Está todo bien. Bueno, oye» ha relatado, asegurando que «fue absolutamente sin querer» y la madre de la Princesa Leonor no se enfadó con ella. «Los tacones con los que vamos que son criminales, pero fue suave. Una anécdota. Ella lo recibió muy bien, como una buena embajadora, del pisotazo también» ha bromeado.

Temas

Letizia Ortiz Rocasolano