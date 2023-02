Suplantan la identidad del obispo de Salamanca para cometer un fraude

La Diócesis de Salamanca ha alertado este miércoles de un fraude que está circulando a través del correo electrónico usando para ello la identidad del obispo José Luis Retana. El mensaje lo han recibido numerosas personas en los últimos días y en la firma aparece el nombre completo del prelado (D. José Luis Retana Gozalo) y llega desde una dirección que, por supuesto, no es la suya (obisopmonsg@gmail.com).

“Hola, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? Necesito que me hagas una solicitud, estoy ocupado, no hago llamadas, solo responde cuando estés menos ocupado”. Este es el mensaje que se incluye en el correo electrónico. La Diócesis avisa a todas aquellas personas que lo reciban que no respondan en ningún caso ya que se trata de un fraude.