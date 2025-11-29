Tu supermercado de confianza: Unide

EÑE Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Nuestro modelo de supermercados de proximidad nos permite dar servicio a pequeñas poblaciones salmantinas y a la capital.

En Unide te ofrecemos un amplio surtido de primeras marcas, junto con nuestras marcas propias para que ahorres en tu compra diaria.

Además, nuestros socios son vecinos de la región, por lo que conocen el producto local y saben lo que te gusta, ofreciéndote siempre los productos de tu zona con la mejor calidad.

Para nosotros darte el mejor servicio es fundamental, por eso, a la atención personalizada que te ofrece nuestro socio, se suman otros servicios como nuestro club de fidelidad +Unide, con cupones y puntos que te permiten un mayor ahorro.

También te ofrecemos la oportunidad de abrir tu propio negocio de la mano de los profesionales de cooperativa, que te ayudaran en todo el proceso para que puedas gestionar tu tienda y crecer como emprendedor.

Si tienes interés en abrir tu tienda, puedes contactar con nuestro equipo de expansión por teléfono en el 913 826 500 o por correo electrónico expansion@unide.es

Unide Cooperativa y Udaco están presentes en la provincia de Salamanca con más de 30 tiendas. En Castilla yLeón hay más de 115 establecimientos y un total de 600 en todo el país.

info@unide.es