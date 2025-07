Con un 'Superman' muy humano, James Gunn toma las riendas de DC

La Gaceta Viernes, 11 de julio 2025, 14:14 Comenta Compartir

Durante toda su carrera, James Gunn (1966) ha fijado su atención en los personajes marginales, en los desarraigados. Fue el grupo de perdedores de Guardianes de la Galaxia (2014), con su inesperado éxito en taquilla, quien lo convirtió en un nombre indispensable del cine de superhéroes. Más tarde llegarían las dos secuelas de la trilogía de Marvel y una primera colaboración con la competencia, DC, para quien firmó El escuadrón suicida (2021). Ahora, el realizador, guionista y productor de Misuri asume la dirección creativa del Universo DC. El hecho de que le hayan dado carta blanca significa no solo que confían en su criterio, sino que Gunn llega a una productora en horas bajas: pese a algunos triunfos puntuales (Aquaman, The Batman), los batacazos han sido mayores, muchos de ellos consecutivos: Aves de presa, Black Adam, Shazam 2, The Flash, Blue Beetle… La franquicia necesita savia nueva, y qué mejor que ponerse en manos de un autor con visión propia y devoción por cómics. Lejos de la solemnidad y el dramatismo de Zack Snyder, o del tono oscuro y realista de Christopher Nolan, el enfoque de Gunn se basa, por un lado, en la empatía hacia los personajes, y por otro en el constante humor. La primera piedra de esta nueva etapa es, cómo no, el héroe por antonomasia: Superman, que se estrena ya en Van Dyck y Van Dyck Tormes. Una lectura optimista, humana y luminosa que recuerda al clásico de 1978 de Richard Donner con Christopher Reeve.

A diferencia de otros muchos filmes del género (llámense precuelas, recuelas, reboots…), este Superman no comienza con el origen de todo. No vemos a Kal-El llegando a la Tierra después de la destrucción de Krypton, sino a un Clark Kent ya adulto (David Corenswet), inmerso en su doble vida en Metrópolis, trabajando en el Daily Planet y ya en una relación con la intrépida periodista Lois Lane (Rachel Brosnahan, dos Emmy por la serie Mrs. Maisel). Él, sin embargo, atraviesa una crisis tanto de imagen como de identidad. Su némesis, Lex Luthor (Nicholas Hoult, visto en Mad Max: Fury Road y en El menú), es un magnate tecnológico que domina la desinformación y pone en su contra a toda la opinión pública y a las instituciones. El protector de la Tierra, su alma más noble e idealista, tendrá que aprender a tolerar el descrédito, y a aceptar que quizá la bondad no es suficiente para combatir el linchamiento y el odio. El filme reivindica los valores de siempre de Superman: su esperanza, su calidez, esa generosidad aprendida de sus padres adoptivos, granjeros de Kansas. Esta revisión del hombre de acero está más pegada al Clark que sufre, duda o se frustra que al héroe infalible. Gunn vuelve a demostrar su don para emocionar, hacer reír y conectar con los protagonistas; también impresiona con sus secuencias de acción, su narración ágil y una estética colorida y vibrante. Superman, tan entretenida como sorprendentemente profunda, devuelve a DC un brillo que nunca debió perder.

