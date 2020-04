Superhéroes sin capa, en casa. El confinamiento de las familias salmantinas de personas con parálisis cerebral

Paloma recuerda la “angustia y desasosiego” de esos días “durísimos”. “No sabía lo que iba a pasar. Me preguntaba si mi hermano empeoraba cómo le iban a poner un respirador... Me lo imaginaba atado, sedado...”, recuerda Paloma, que planificó también la salida del hospital tras el alta a los cuatro días. Una de las cosas que más le gusta a Jaime es saludar a todo el mundo allá donde va. Se acerca, te abraza o te da la mano. “Sabía que mi hermano no iba a aguantar con la mascarilla y los guantes puestos y no podía salir así del hospital, saludando a todo el mundo. Por eso propuse que le sacaran en camilla, que le iba a encantar, y en ambulancia hasta casa”, recuerda Paloma que agradece el trato de todos los profesionales que entendieron su situación.

Paloma dejó todo para confinarse en el hospital con su hermano, con lesión cerebral, autismo y coronavirus

Como en el caso de Jaime, en Aspace, con los cierres de centros de día y el colegio de educación especial, las familias hacen un esfuerzo extra para sobrellevar el confinamiento con personas con parálisis cerebral, pluridiscapacidad o enfermedades raras.

Estefanía y su marido, teletrabajan por quincenas para poder cuidar de sus dos hijas de 10 y 7 años diagnosticadas el pasado julio de una enfermedad “ultrarara”: Pelizaeus Merzbacher (sólo hay otros dos casos más en España). Sus hijas son totalmente dependientes con discapacidades del 76% y 96%. Con el cierre del colegio de Aspace, las tareas del aula, así como las sesiones con especialistas de la entidad pasan a ser virtuales. Los padres ejercen como pueden de fisioterapeutas y logopedas. Una hora al día, las niñas se calzan los bipedestadores de yeso que Aspace les hizo para el control de posición de las caderas mientras se entretienen con la tablet. “El confinamiento también pasa factura a las niñas. Están más irascibles, tristes y no están durmiendo bien”, explica Estefanía, que no puede ocultar su preocupación. “Sin cole están perdiendo habilidades y hábitos que tenían y que yo no me siento capaz de entrenar porque no tengo el tiempo suficiente. Es muy complicado llevar las rutinas en casa”, admite, mientras se pregunta qué pasará si este verano tienen que reincorporarse al trabajo y sigue cerrado el centro El Camino de Aspace donde sus hijas estaban atendidas de la mejor forma.

Otro perfil de familia es el de padres de avanzada edad como Mª Jesús y Manolo, de 76 y 79 años. Ellos, por el miedo inicial al coronavirus sacaron a su hijo Manuel de la residencia de Aspace. Entretenido con sus aficiones a la tablet, los dibujos y las actividades de su tutora y fisioterapeuta, Manuel vivía tranquilo hasta que un mes después, paseando por el balcón, decidió pasar a la casa del vecino. Quería cambiar de aires pero no podía expresarlo. Sus padres lo percibieron. Ahora Manuel ha vuelto a la residencia y ve por videollamadas a sus padres, que están tranquilos porque su hijo está en las mejores manos y se muestra feliz.