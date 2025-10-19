«He superado el cáncer tres veces y siempre he luchado»

Clara Delgado Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

María Santa fue una de las participantes de esta Marcha Contra el Cáncer. En su caso no asistió como familiar, sino como paciente oncológica. Pasadas las 10:00 de la mañana ya se situaba junto a sus amigas y familiares cerca de la salida para emprender su camino junto a otras tantas personas que, como ella, han tenido que sufrir esta enfermedad. «Yo lo he pasado tres veces, tres tipos de cáncer. El primero de ellos fue hace ya 24 años y siempre he estado luchando. Como conclusión saco que la gente que tengas a tu alrededor es muy importante, que te entiendan y que te apoyen. E intentar pensar en positivo», reconoce la salmantina, que asegura la importancia de asistir a la marcha «para que sigan ayudando, somos muchas personas las que estamos en esto y creo que esto debería avanzar más». Junto a ella, su amiga Ana, otra paciente oncológica, reconoce que, desde que sufrió cáncer, no se ha perdido este evento ningún año. «Yo acabé el tratamiento hace un año. Se sobrelleva como se puede porque al final es algo que afecta a todo lo que tienes alrededor. Todo cambia», sentencia.

«A mí me lo detectaron en una revisión y, si saco el lado bueno, fue todo muy rápido. Me hicieron las biopsias y todo lo que tienes que hacerte, y en un mes, me operaron. Ahora mismo estoy con el tratamiento que te dan con la pastilla», afirma Eugenia, que también formó parte de la 'marea rosa' de este domingo. «Es muy importante tener la mente positiva en estos momentos. Casi se pasa peor después que cuando estás en todo el mogollón con las cosas que te están haciendo. Te afecta mucho a los huesos y al cansancio»...

Un caso similar vivió Ana Gómez, quien tuvo un proceso «muy rápido». «Todo pasó en un año, me lo descubrieron de repente en Urgencias y en unas horas me estaban operando. Todo fue fenomenal, pasando por el proceso de la quimio, me tuvieron que poner una bolsa, que más tarde me quitaron y, a partir de entonces, ahora voy cada año a revisión», reconoce la salmantina, que fue bien acompañada de sus amigos a la Marcha. «Al principio tienes miedo, es normal porque no sabes qué va a pasar. Yo tengo hijos y siempre piensas en ellos. Pero hay que ser positivo, es importantísimo. Todo sale bien, tenemos unos profesionales espectaculares, hay que dejarse llevar por ellos y olvidarse de lo que sale en Internet», afirmó.

Algunos de los participantes también acudieron a esta cita por los que ya no están, como Ana, una joven salmantina que perdió a su madre por un cáncer de páncreas. «Los que venimos aquí todavía podemos hacer algo y seguir luchando por los que ya no están, que es algo importante», explicó.

Temas

Cáncer