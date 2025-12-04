'Sumamos capacidades': El Tormes acoge una jornada inclusiva para escolares con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad El objetivo de es acercar a los escolares a diferentes tipos de diversidad funcional mediante talleres prácticos, juegos, actividades deportivas y dinámicas

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

Este jueves, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, el Centro Comercial El Tormes será el escenario de la Feria 'Sumamos capacidades', una iniciativa participativa organizada por doce entidades sociales de Salamanca para sensibilizar sobre la realidad de las personas con discapacidad. La actividad forma parte del programa previsto durante la Semana de la Discapacidad, que se celebra coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

El objetivo de 'Sumamos capacidades' es acercar a los escolares a diferentes tipos de diversidad funcional mediante talleres prácticos, juegos, actividades deportivas y dinámicas que fomentan la empatía, el respeto y la inclusión. A través de experiencias reales, los estudiantes podrán conocer de primera mano cómo se comunican, se desplazan o interactúan muchas personas con discapacidad, descubriendo herramientas y recursos que favorecen la accesibilidad.

A la jornada asistirán estudiantes de los centros Carmen Martín Gaite de Santa Marta de Tormes (4.º y 6.º de Primaria) y del Colegio de Las Esclavas de Salamanca(1.º de ESO), que recorrerán los distintos puntos de actividad distribuidos en la planta baja de la zona central del centro comercial.

Las doce entidades participantes ofrecerán propuestas adaptadas a su ámbito de trabajo:

• ASPAS (Asociación de Padres de Niños Sordos Salamanca): taller 'Descubre el mensaje secreto' y reparto de material con un dactilológico y pautas de comunicación.

• ASAS (Asociación Asperger Salamanca) y ARIADNA (Asociación de Personas con Autismo Salamanca): actividades con dibujos y pictogramas.

• DOWN Salamanca: manejo de AsteRICS GRID, comunicador dinámico de ARASAAC.

• SADAP (Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva en Salamanca): taller de comunicación eficaz 'Facilitar la comunicación'.

• AVIVA y CRMF (Centro de Recuperación de personas con discapacidad física del IMSERSO): baloncesto en silla de ruedas.

• AFIM (Apoyo, Formación, Inclusión y Motivación de personas con discapacidad): taller de pictogramas.

• Retina Salamanca (Asociación de apoyo a personas con baja visión y distrofias de retina): actividad de sensibilización sobre baja visión.

• ASPACE (Asociación parálisis cerebral): taller de boccia (11:00 a 13:00 horas).

• Fundación FUNDANEED: actividad de sensibilización sobre la accesibilidad auditiva.

• ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España): taller de braille.