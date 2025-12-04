«Sumamos Capacidades» despierta la inclusión en Salamanca El Tormes ha acogido una jornada con talleres y actividades para escolares con motivo del Día Internacional de las Personas con Dsicapacidad

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El Centro Comercial El Tormes ha sido hoy el escenario de «Sumamos Capacidades», una jornada inclusiva organizada por doce entidades sociales de Salamanca con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Durante más de tres horas, desde las 10:00 hasta las 13:30 horas, más de cien escolares de los centros Carmen Martín Gaite de Santa Marta de Tormes (4.º y 6.º de Primaria) y del Colegio de Las Esclavas de Salamanca (1.º de ESO) han participado activamente en talleres, juegos y dinámicas, aprendiendo y divirtiéndose mientras se acercaban a la realidad de las personas con discapacidad.

El objetivo principal de la iniciativa era fomentar la empatía, el respeto y la inclusión, y a través de estas experiencias reales, los estudiantes pudieron conocer de primera mano cómo se comunican, se desplazan o interactúan muchas personas con diversidad funcional.

Las doce entidades participantes ofrecieron propuestas prácticas y adaptadas a su ámbito de trabajo, con el fin de sensibilizar sobre diferentes tipos de diversidad funcional. Para fomentar la comunicación en la diversidad, ASPAS (Asociación de Padres de Niños Sordos Salamanca) realizó el taller «Descubre el mensaje secreto» con reparto de material dactilológico, y SADAP (Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva en Salamanca) impartió el taller «Facilitar la comunicación» para una comunicación eficaz. Las asociaciones ASAS (Asociación Asperger Salamanca) y ARIADNA (Asociación de Personas con Autismo Salamanca), junto con AFIM (Apoyo, Formación, Inclusión y Motivación de personas con discapacidad), utilizaron actividades con dibujos y talleres de pictogramas para acercar la realidad del Trastorno del Espectro Autista y las herramientas de apoyo. Por su parte, DOWN Salamanca enseñó el manejo de AsteRICS GRID, un comunicador dinámico de ARASAAC. En el área de la discapacidad física y sensorial, se practicó baloncesto en silla de ruedas con AVIVA y CRMF (Centro de Recuperación de personas con discapacidad física del IMSERSO), se realizó el taller de boccia con ASPACE (Asociación parálisis cerebral) y se promovió la accesibilidad visual con el taller de braille de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España). Finalmente, Retina Salamanca ofreció una actividad en la que los niños experimentaban realmente las dificultades de la baja visión, y Fundación FUNDANEED sensibilizó sobre la accesibilidad auditiva.

Ha sido un día para aprender, compartir y sensibilizar, recordándonos que una sociedad inclusiva no solo se construye desde las instituciones, sino también desde la educación, la convivencia y el conocimiento mutuo. El Tormes, centro comercial gestionado por CBRE, consolida su compromiso con la responsabilidad social y la accesibilidad, reafirmando su propósito fundamental de ser un espacio abierto e inclusivo donde la comunidad pueda aprender, jugar y comprender activamente la diversidad que forma parte de ella.

Un sincero agradecimiento al CRMF y a todas estas entidades por su labor diaria y por hacer posible esta jornada, y al alumnado del CEIP Carmen Martín Gaite y el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón por su gran implicación y entusiasmo.