El sueño de hacer realidad la primera orquesta profesional

Atraer el talento de los intérpretes salmantinos y evitar la emigración de músicos formados en el Conservatorio Superior, para crear en Salamanca una Orquesta Sinfónica estable que pueda ofrecer de dos a cuatro conciertos al mes. Este es el ambicioso proyecto en el que trabaja desde hace meses el director de orquestaVíctor Hugo Cárdenas, quien sueña con poner en marcha en su tierra de adopción lo que ya hizo con éxito en su Colombia natal.

Cárdenas cursó estudios musicales en el Conservatorio de Tolima y se especializó en Dirección de Orquesta, Composición y Clarinete en el Conservatorio Gioacchino Rossini de Pesaro (Italia). Posee un largo currículum como director de orquestas y bandas sinfónicas en Colombia, Venezuela, Honduras y España. Ha sido profesor de Clarinete, Dirección de Orquesta y Música de Cámara en varias universidades de Colombia y, en la actualidad, ejerce como director invitado y docente.

Un Máster en Música Hispana trajo a Víctor Hugo Cárdenas en 2022 a Salamanca, donde fijó su residencia. Hoy regenta una academia en Aldeatejada. «El proyecto se remonta a cuando creé la Banda Sinfónica de la Primera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, con la que grabamos varios discos y tuvimos mucho éxito. Ya en Salamanca, vi que los alumnos del Conservatorio Superior de Castilla y León, uno de los más importantes de España, salen formados con un buen nivel técnico y profesional, pero tienen que emigrar porque, en Salamanca —aunque sí hay otras de muy buen nivel— no existe una orquesta estable que les garantice unos ingresos», asegura.

El primer paso fue constituir legalmente la Asociación Orquesta Filarmónica Profesional de Salamanca. «El proyecto es alcanzar, a medio plazo, los 80 intérpretes y garantizar esa estabilidad», afirma Cárdenas. Tras un primer contacto mantenido con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, se baraja la posibilidad de que la nueva orquesta pueda presentarse en un concierto en 2026, enmarcado en la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca. De este concierto dependería un apoyo institucional. Para ello, el promotor del proyecto ha ultimado un calendario de audiciones de instrumentistas, pendiente de nuevos contactos.

Hasta que el proyecto se consolide con un primer concierto, Víctor Hugo Cárdenas ultima la página web de la formación, recibe solicitudes de músicos interesados en formar parte del proyecto y prepara una campaña dirigida a recabar financiación de fundaciones empresariales, así como de donantes privados. Este experimentado músico es consciente de que el reto es, sobre todo, económico. «Los gastos de cada concierto ascenderían a unos 50.000 euros, incluyendo los costes laborales de músicos, técnicos y resto de gastos», añade. Cárdenas prevé también celebrar conciertos didácticos para llevar la música a los pueblos. «Estoy acostumbrado a este tipo de retos, y el 'no' ya lo tengo», afirma. «Creo que será un proyecto muy lindo, no solo para mí, sino para la ciudad», sentencia.