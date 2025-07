El sueño literario y cumplido de un niño: «Todo nació de una idea que tuve con 15 años»

Sergio García Salamanca Miércoles, 30 de julio 2025, 11:55 Comenta Compartir

Emilio Alonso González, a sus 32 años, ha cumplido el sueño que tenía desde los 15: publicar su primera novela, 'La herencia del dolor'. El libro es una novela negra, un thriller policiaco de suspense ambientado en Salamanca, en el que se narra la historia de Adriana, una joven común, con una vida tranquila y llena de sueños, hasta que un suceso inesperado lo cambia todo. A partir de ese momento, comienza a cuestionarse su entorno, sus amistades y su propia percepción del bien y del mal. La desconfianza, el miedo y la incertidumbre se apoderan de ella, obligándola a enfrentarse a una realidad distinta de la que creía conocer.

«La novela es una idea que tuve cuando tenía 15 años. De joven me gustaba mucho escribir relatos. Con esa edad, escribí el boceto de la historia en notas del móvil y del ordenador, pero no seguí desarrollándola hasta que el año pasado decidí darle forma. La verdad es que me hace mucha ilusión que todo naciera de una idea que tuve a esa edad», explica con orgullo.

En abril de 2024, Emilio Alonso retomó la idea de volver a escribir su novela. «Yo tenía como esa hambre de escritura y de lectura un poco dormida, y a raíz de empezar a leer a Juan Gómez-Jurado, la serie de Reina Roja y demás, fue como si me volvieran esas ganas de intentar escribir una historia y sacar adelante esto. Entonces, quizá podría decir que Juan Gómez-Jurado tiene parte de culpa de que yo haya retomado este hábito de la escritura», comenta.

Con esta novela, Emilio quiere transmitir su esencia como escritor. «Con esta historia de ficción, las personas que me conocen seguro que ven reflejadas algunas de mis expresiones o incluso acciones que hacen algunos personajes, o formas de hablar que podrán reconocer como parte de mi estilo, como la forma que tengo yo de hablar», explica. Aunque se trata de una obra enmarcada en la novela negra, con un tono crudo propio del thriller policiaco, Emilio ha querido darle un enfoque personal y cercano, combinando el suspense con una mirada irónica y entretenida. Su objetivo no es solo narrar una historia intensa, sino lograr que el lector se sienta dentro de ella, que camine por Salamanca como si formara parte del relato.

Emilio no se detiene y ya ha comenzado a escribir su próximo proyecto literario. «La herencia del dolor es un proyecto muy personal. Ahora que he retomado la escritura, lo hago por pura satisfacción personal, y ya he empezado con un nuevo libro. El género es similar, un thriller policiaco. De momento solo llevo dos capítulos, porque es cierto que todo el proceso de publicación de La herencia del dolor ha ocupado bastante tiempo, pero tengo muchas ganas de poder dedicarme plenamente a este nuevo proyecto», comenta con entusiasmo.

Temas

Novela

Salamanca